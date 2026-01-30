La drástica advertencia de FBC Melgar en contra de 1190 Sports, FPF y Liga 1 de cara al duelo ante Cienciano

Siempre que empieza la Liga 1 tiene que suceder algo. El arranque de la temporada 2026 no fue la excepción y el duelo entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima sufrió las consecuencias de pésimas decisiones respecto a los derechos de transmisión. En resumen, el partido que se jugó en el Estadio IPD Huancayo no pudo verse oficialmente y por ello es que FBC Melgar tomó una drástica postura.

Sabiendo que FBC Melgar como institución es uno de los grandes opositores al manejo de la Federación Peruana de Fútbol y a la gestión de Agustín Lozano, hoy no se quedaron callados. Además, no perdamos de vista que desde ‘1190 Sports‘ le deben mucho dinero por los derechos de transmisión, los cuales se dice que no habrían sido cancelados desde hace 3 años. Increíble, pero cierto.

Dicho todo esto, FBC Melgar realizó la siguiente publicación en redes sociales: “No te quedes con las ganas. Míralo en vivo desde la tribuna”. Acompañado de una imagen de un televisor con el mensaje ‘Sin Señal‘, se entiende que el club arequipeño estaría advirtiendo que su debut en el Torneo Apertura 2026 ante Cienciano tampoco sería televisado por las deudas con ‘1190 Sports’.

La incertidumbre sobre la transmisión del FBC Melgar vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026

Luego de que se juegue el partido entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima en el Estadio IPD Huancayo, desde el canal ‘L1 MAX‘ dieron la información de que la empresa ‘1190 Sports‘ y los equipos del la Liga 1 2026 habían llegado a un acuerdo para que no vuelvan a suceder esta clase de eventos que claramente dejan muy mal parado al campeonato y a la organización como tal.

Si bien luego se pudo ver con normalidad el partido entre UTC vs. Atlético Grau que se disputó en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, desde FBC Melgar podrían mantenerse firmes en la postura de no dejar pasar a las cámaras de ‘L1 MAX‘ para que no se realice la transmisión del partido que sostendrán ante Cienciano, peor aún cuando ya mandaron una gran alerta en redes sociales.

Día y hora del duelo entre FBC Melgar vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026

FBC Melgar y Cienciano iniciarán su camino en el Torneo Apertura 2026 cuando por la fecha 1 se enfrentan en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en la ciudad de Arequipa. El partido está programado para el sábado 31 de enero a las 18:30 horas y por ahora no existe una confirmación oficial de que realmente se pueda transmitir el duelo con total normalidad, así que solo quedará esperar.

