Tras no transmitir Sport Huancayo vs. Alianza Lima por L1 MAX, 1190 Sports llegó a acuerdo con clubes de Liga 1

El inicio del Torneo Apertura 2026 en la Liga 1 ha sido catastrófico, a pesar de la disputa del partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima en el IPD Huancayo. Es que los hinchas de ambos equipos y el fanático peruano no pudo disfrutar de la transmisión del partido por televisión en L1 MAX debido a diferencias con 1190 Sports, encargada de la retransmisión de los partidos, no está al día con los pagos de los derechos.

Esta situación, por la cual, L1 MAX no transmitió el triunfo de Alianza Lima por 2-1 ante Sport Huancayo, causó sumo caos e indignación con múltiples comentarios en redes sociales contra el propio canal y 1190 Sports. También hubo muchos cuestionamientos contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

De hecho, mientras Huancayo y Alianza estaban en el campo de juego a punto de iniciar su partido, en L1 MAX llegaron a señalar que el partido se postergaría debido a que las cámaras y el equipo de transmisión no podía ingresar al IPD Huancayo. Sin embargo, los equipos decidieron jugar igual.

1190 Sports llegó a un acuerdo y L1 MAX transmitirá partidos

Tras el final del partido, el equipo de L1 MAX pudo acceder al IPD Huancayo y hasta dialogó con jugadores y protagonistas. Al final, el comentarista deportivo Diego Rebagliati contó detalles de lo ocurrido y reveló que hay acuerdo para que el resto de los partidos de la fecha 1 del Apertura puedan ser transmitidos por dicho canal.

Rebagliati, una de las incorporaciones de L1 MAX para este 2026, dio la cara por el canal. Pidió disculpas y también destacó el trabajo de sus colegas del canal. “Quiero agradecer el profesionalismo de todos aquí. Ha sido un día difícil para todos. Nos hubiera gustado empezar de otra manera. Pido disculpas nuevamente al público”, dijo.

Luego, aseguró que los problemas entre 1190 Sports, los clubes y la propia FPF están solucionados y dio detalles de lo que pasó con el partido entre ‘Blanquiazules’ y el ‘Rojo Matador’. “Teníamos información de que el partido podía postergarse algunos minutos y que podríamos transmitirlo desde el inicio. Lamentablemente, el problema se resolvió recién hacia el final del partido y no pudimos emitir los noventa minutos“, explicó.

Pese a ello, al solucionar los problemas y lo que aparenta ser un acuerdo para el pago de los derechos de TV para los clubes, L1 MAX transmitirá el resto de los partidos de la fecha 1. “Estoy seguro de que en el resto del campeonato, y en el próximo partido entre UTC y Grau, comenzaremos una muy buena temporada de transmisiones y viviremos un gran año todos juntos“, aseguró ‘Reba’.

UTC vs. Atlético Grau tiene transmisión de L1 MAX

Con toda esta explicación, finalmente, el otro partido de la jornada de viernes 30 de enero entre UTC y Atlético Grau sí contó con transmisión oficial de L1 MAX. Esto evidencia que los supuestos problemas ya habrían sido solucionados, tal como explicó Rebagliati.

