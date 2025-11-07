La inesperada reacción de Pedro Gallese al interés de Universitario que sorprendió a todo el Perú

El nombre de Pedro Gallese volvió a aparecer en el radar de Universitario, luego de que diversas fuentes confirmaran que el club crema evalúa fichar a un arquero de jerarquía para el 2026. Ante la información, el entorno del propio guardameta decidió pronunciarse y su respuesta no pasó desapercibida.

Según información que brindó el periodista Gustavo Peralta, Gallese fue contundente: “A mí lo que me dicen del entorno de Gallese es que a partir de que él no ha descartado a la ‘U’, digan que él se está regalando a la ‘U’ y no se trata de eso. A él le preguntaron y ha sido respetuoso, pero él tiene ofertas afuera”.

Siguiendo con el desarrollo de la información, el periodista Gustavo Peralta reveló que Pedro Gallese se encuentra enojado pues lo están dejando como si él quisiera ir sí o sí a Universitario.

“Pedro Gallese no es un arquero que ahorita está mendigando club, no va por ahí. Pero sí me dijeron de su entorno que le ha molestado eso que se decía”, cerró el periodista Gustavo Peralta en una reciente transmisión del programa ‘Nada que no sepa’.

Pedro Gallese entrenando con la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Pedro Gallese fichará por Universitario?

El interés de Universitario se habría activado tras conocerse que Sebastián Britos no seguirá, lo que abriría la posibilidad de reforzar la portería con un nombre de peso. No obstante, Pedro Gallese fue claro al cerrar cualquier especulación, dejando en claro que su prioridad sigue siendo su carrera en el exterior.

A sus 35 años, el guardameta de la Selección Peruana mantiene su nivel internacional y liderazgo en la ‘Blanquirroja’. Por ahora, el sueño de verlo con la camiseta crema parece lejano, aunque todo podría pasar.

¿Cuánto vale Pedro Gallese?

Pedro Gallese vale 500 mil euros actualmente, según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento el portero valió 3 millones de euros en el 2021.

¿En qué club jugará Pedro Gallese?

Pedro Gallese no seguirá en Orlando City y ahora busca club para continuar con su carrera profesional a los 35 años. A la opción de Universitario también hay acercamientos con clubes de Argentina y Brasil.

