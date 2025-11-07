Jorge Fossati continuará como DT de Universitario e irá en busca del tetracampeonato en 2026

Universitario de Deportes será reconocido como tricampeón nacional hoy, viernes 7 de noviembre, en el estadio Monumental, en el marco del partido frente a Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Previo al inicio del encuentro, se confirmó que el técnico Jorge Fossati continuará al mando del equipo durante la próxima temporada, en la que irán en busca del tetracampeonato.

Jorge Fossati y Aldo Corzo celebrando el título del 2023 (Universitario).

Jorge Fossati seguirá siendo DT de Universitario

La noticia fue dada a conocer por el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa de YouTube ‘Nada que No Sepa’, luego de ser consultado sobre el futuro de Jorge Fossati.

Publicidad

Publicidad

Esto se da en medio de los rumores que apuntaban a una posible salida del estratega uruguayo ante ofertas del extranjero. “Jorge Fossati se va a quedar“, fueron las palabras del mencionado comunicador.

Asimismo, señaló que Álvaro Barco y el resto de la directiva reconocen que el experimentado técnicoserá un pilar clave en la lucha por alcanzar el tetracampeonato en la Liga 1 2026.

ver también A horas del partido ante Garcilaso, tientan a jugador de Universitario para jugar en club del exterior

“En la ‘U’ todos entienden que el futuro del 2026 es con Fossati sí o sí, entonces a partir de ese punto en la ‘U’ van a hacer todos los esfuerzos que tengan que hacer sin hacer locuras económicas”, finalizó.

Publicidad

Publicidad

Jorge Fossati buscará hacer historia con la ‘U’

Jorge Fossati ya acumula dos títulos oficiales con Universitario de Deportes. El ‘Nono’ fue fundamental para que el equipo ‘merengue’ se consagrara campeón en 2023 y, nuevamente, demostró su liderazgo y jerarquía al guiar al club hacia el tricampeonato nacional en la presente temporada.

Los números de Jorge Fossati con Universitario este 2025

Durante la temporada 2025, Jorge Fossati estuvo al mando de Universitario en un total de 30 partidos oficiales. Bajo su dirección, el equipo logró un balance destacable, registrando 19 victorias, 7 empates y apenas 4 derrotas, consolidando su autoridad en el campeonato y reafirmando su capacidad para mantener al club en los primeros lugares de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

El técnico uruguayo Jorge Fossati continuará al mando de Universitario de Deportes durante la temporada 2026.

Bajo la dirección de Jorge Fossati en 2025, Universitario logró 19 victorias, 7 empates y 4 derrotas en 30 partidos oficiales.

Universitario de Deportes será reconocido como tricampeón nacional hoy, viernes 7 de noviembre, en el estadio Monumental.

Publicidad