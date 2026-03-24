La vuelta de la Selección Peruana al país condiciona el Clásico entre Universitario y Alianza Lima

Hoy en día la Selección Peruana está pensando en su recambio junto a Mano Menezes. El técnico brasileño está comenzando su trabajo con un cuadro joven, con muchas esperanzas de poder armar una base para pelear con miras a ir al siguiente Mundial. No obstante, la última convocatoria pone en jaque a algunos jugadores con miras al Clásico.

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En el último programa de L1 Radio el periodista Eduardo Combe dio a conocer la fecha de la llegada de la ‘Bicolor’ al país. Esta será el próximo jueves 02 de abril a las 15:40 horas de Perú. Para muchos no es nada grave, pero en realidad podría ser un gran dolor de cabeza para los entrenadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Si tenemos en cuenta que el Clásico será el sábado 04 a las 20:00 horas de Perú. Entonces podemos dejar en claro que no habrá tiempo para que los seleccionados puedan entrenar con sus clubes, tan solo tendrán un día. Lo cual podría ser contraproducente para ellos y el planteamiento. Sin mencionar que son piezas claves para cada uno de sus elencos.

Se reveló la hora de llegada de la Selección Peruana:

🎙️@Eduardo_Combe: "La selección peruana regresa el jueves 02 de abril a las 3:40 pm".#L1Radio #L1MAX



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¿Qué jugadores de Alianza Lima y Universitario están en la Selección Peruana?

El entrenador Mano Menezes ha tomado en cuenta varios jugadores de la Liga 1. Pero en cuanto a los dos grandes del país, pues no ha hecho muchos convocados teniendo en cuenta a solo 7 entre ambos elencos. Estos son los que no tendrán la chance de poder entrenar con normalidad de cara al Clásico.

Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

El más perjudicado definitivamente es Universitario de Deportes con 5 jugadores convocados. El portero Diego Romero, el defensa César Inga, los volante Jairo Concha y Jesús Castillo, por último el delantero Alex Valera. Hablamos de elementos esenciales en la columna vertebral del equipo dirigido por Javier Rabanal.

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Por el lado de Alianza Lima tiene menos problemas, tan solo son 2 los elementos que han sido llamados. Marcos Huamán es el primero, luego está Jairo Vélez. En realidad eran 3 del equipo de Pablo Guede, pero por lesión Renzo Garcés fue desconvocado y es todavía duda para el Clásico.

¿Cuándo y dónde se jugará el Clásico?

Por la jornada número 9 del Torneo Apertura, el conjunto de Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate, este encuentro se disputará el próximo sábado 4 de abril desde las 20:00 horas de Perú. El encuentro será transmitido por L1 Max, mientras que el minuto a minuto y todas las incidencias las podrás seguir en Bolavip Perú.

Datos Claves

La Selección Peruana de Mano Menezes llegará a Perú el jueves 2 de abril .

de llegará a Perú el . El Clásico entre Universitario y Alianza Lima se jugará el sábado 4 de abril .

entre Universitario y Alianza Lima se jugará el . Universitario aporta 5 convocados y Alianza Lima 2 jugadores para la fecha FIFA.