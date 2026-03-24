Elecciones generales 2026: ¿Se jugarán los partidos de la Liga 1 ese fin de semana?

El panorama político en el Perú tendrá un impacto directo en el desarrollo del torneo local. Debido a las Elecciones Generales 2026, el calendario de la Liga 1 sufrirá una pausa obligatoria para garantizar la seguridad nacional.

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No habrá Liga 1 en las elecciones generales

La decisión responde a la necesidad de concentrar a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el resguardo de los centros de votación. Por este motivo, se ha confirmado que no habrá actividad futbolística entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril.

Según información compartida por el periodista Gustavo Peralta, la programación de la Fecha 10 del Torneo Apertura ha sido reestructurada. Los aficionados deberán estar atentos a los nuevos horarios, ya que la jornada se disputará de forma fraccionada.

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El plan de la Liga de Fútbol Profesional es retomar la competencia inmediatamente después del proceso electoral. De esta manera, los primeros encuentros de dicha fecha se jugarían los días martes 14 y miércoles 15 de abril.

Liga 1 de Perú no tendrá partidos en votaciones. (Foto: X).

La Liga 1 de Perú estará paralizada

Esta reprogramación busca evitar conflictos con las restricciones vigentes, como la Ley Seca. Además, facilita que los jugadores y cuerpos técnicos puedan cumplir con su deber ciudadano en sus respectivas regiones sin contratiempos.

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La segunda parte de la Fecha 10 no se hará esperar demasiado tras el primer bloque de partidos. De acuerdo con el reporte, la jornada continuará formalmente durante los días 22 y 23 de abril para completar el fixture.

El fútbol peruano pasa a segundo plano

Es importante recordar que estas medidas son habituales en años electorales bajo las normativas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El fútbol peruano siempre prioriza el orden público y la disponibilidad de garantías de seguridad para los espectáculos deportivos.

Los clubes ya han sido notificados sobre estos cambios para ajustar sus cronogramas de entrenamiento y logística de viajes. Mantente conectado a nuestras plataformas para conocer los horarios oficiales y las sedes de cada encuentro tras la pausa democrática.

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Todo preparado para las Elecciones Generales 2026. (Foto: X).

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