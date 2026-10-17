Las alineaciones confirmadas de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y Atlético Grau tienen todo listo para el encuentro de esta noche a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute. Con las convocatorias confirmadas y con cada uno de los equipos preparados para afrontar la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en la siguiente nota conoce a detalle cuáles serán las alineaciones titulares.
En cuanto a las novedades de Alianza Lima para el partido de esta noche, es importante tener en cuenta que Pablo Guede volvió a convocar a Alan Cantero y a Piero Cari. Además, Esteban Pavez se recuperó de su lesión y volverá a estar a disposición del comando técnico. Entre los ausentes tenemos a nombres como los de Paolo Guerrero, Alessandro Burlamaqui y Jean Pierre Archimbaud.
Las noticias en Atlético Grau fueron ciertamente más negativas ya que jugadores muy importantes de la plantilla como Raúl Ruidíaz y Mauro Da Luz quedaron totalmente descartados para competir en Matute. Asimismo, la presencia de Pablo Lavandeira no está del todo confirmada ya que durante los últimos días viene sufriendo un problema estomacal, aunque igual viajó con el grupo.
Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Kevin Quevedo. DT: Pablo Guede.
Atlético Grau | Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia, José Ataupillco; Christian Vásquez, Freddy Oncoy, Rafael Guarderas, Gabriel Alfaro; Yamir Ruidíaz, Aldair Vásquez y Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.
Horarios de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (domingo 18/10)
Canales de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32
DATOS CLAVES
- Alianza Lima y Atlético Grau juegan hoy a las 20:30 horas en Matute.
- Paolo Guerrero y Jean Pierre Archimbaud son bajas confirmadas en Alianza Lima.
- Raúl Ruidíaz y Mauro Da Luz quedaron totalmente descartados en Atlético Grau.