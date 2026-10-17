Las alineaciones confirmadas de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

Conoce cómo formarán Alianza Lima y Atlético Grau en el partido de hoy que se disputará en Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima y Atlético Grau tienen todo listo para el encuentro de esta noche a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute. Con las convocatorias confirmadas y con cada uno de los equipos preparados para afrontar la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en la siguiente nota conoce a detalle cuáles serán las alineaciones titulares.

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En cuanto a las novedades de Alianza Lima para el partido de esta noche, es importante tener en cuenta que Pablo Guede volvió a convocar a Alan Cantero y a Piero Cari. Además, Esteban Pavez se recuperó de su lesión y volverá a estar a disposición del comando técnico. Entre los ausentes tenemos a nombres como los de Paolo Guerrero, Alessandro Burlamaqui y Jean Pierre Archimbaud.

Las noticias en Atlético Grau fueron ciertamente más negativas ya que jugadores muy importantes de la plantilla como Raúl Ruidíaz y Mauro Da Luz quedaron totalmente descartados para competir en Matute. Asimismo, la presencia de Pablo Lavandeira no está del todo confirmada ya que durante los últimos días viene sufriendo un problema estomacal, aunque igual viajó con el grupo.

Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Kevin Quevedo. DT: Pablo Guede.

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Atlético Grau | Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia, José Ataupillco; Christian Vásquez, Freddy Oncoy, Rafael Guarderas, Gabriel Alfaro; Yamir Ruidíaz, Aldair Vásquez y Adrián Fernández. DT: Gerardo Ameli.

Horarios de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (domingo 18/10)

Canales de Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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