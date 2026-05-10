Héctor Cúper es nuevo entrenador de Universitario: “Arriba a Lima para firmar contrato”

Universitario de Deportes ya tiene nuevo entrenador, se trata de Héctor Cúper, veterano DT argentino que se encargará de las riendas de los ‘cremas’. Según varios periodistas nacionales e internacionales han confirmado su llegada. Se espera que pronto se pueda hacer oficial por parte del conjunto de Ate.

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Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista César Luis Merlo, ya hay acuerdo entre la ‘U’ y Cúper. Incluso el argentino puso la fecha en la que estaría llegando al país. “Se espera que martes o miércoles arriba a Lima para firmar contrato y asumir en el cargo“, fue lo que publicó en sus redes sociales.

Héctor Cúper en el Mundial Rusia 2018 (Foto: Getty).

Por otro lado, en Fútbol Satélite también dieron por confirmado que ya hay un acuerdo de palabra. Por lo que se esperaría que esta semana pueda llegar al país el entrenador para poder hacer todo el proceso para su presentación. Terminando de firmar los papeles necesarios, así como también las fotos y una conferencia de prensa.

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El ‘Fossati argentino’ llega a Universitario

Lo que se ha podido conocer por medio de Gustavo Peralta es que Héctor Cúper es muy parecido a Jorge Fossati. Es un entrenador destacado, con mucha experiencia y que tiene una idea clara de juego. Donde se prioriza el trabajo de equipo por encima de las estrellas.

Esto podría ser lo que necesitan los jugadores de Ate en busca que puedan encontrar el camino. El cual han ido perdiendo a lo largo de las fechas, más que todo por la comodidad que sienten al ser titulares absolutos. Lo que ha hecho que la competencia por un lugar baje mucho.

Entrenamiento de Universitario (Foto: Universitario).

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¿En qué equipos dirigió Héctor Cúper?

Ha lo largo de su carrera ha pasado por importantes clubes en Sudamérica y Europa, así como diversas selecciones.

Huracán

Lanús

Mallorca

Valencia

Inter de Milán

Real Betis

Parma

Selección de Georgia

Aris Salónica

Racing de Santander

Orduspor

Al Wasl

Selección de Egipto

Selección de Uzbekistán

Selección de Congo

Selección de Siria

Datos Claves

El argentino Héctor Cúper alcanzó un acuerdo para ser el nuevo director técnico de Universitario.

alcanzó un acuerdo para ser el nuevo director técnico de Universitario. Se prevé que el entrenador llegue a Lima el martes o miércoles para firmar contrato.

el martes o miércoles para firmar contrato. El estratega cuenta con experiencia dirigiendo a clubes europeos como Valencia e Inter de Milán.