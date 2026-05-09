El exfutbolista analizó el presente de ambos equipos y recordó una estadística que podría generar preocupación en Alianza Lima.

Nolberto Solano analizó la previa del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1 y, aunque reconoció que el cuadro blanquiazul llega como favorito, dejó una advertencia que no pasa desapercibida antes del choque en Matute.

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El equipo dirigido por el técnico Pablo Guede atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura. Los íntimos son líderes absolutos con 32 puntos y llegan tras sumar cuatro victorias consecutivas luego de su única derrota frente a Universitario. Además, mantienen puntaje perfecto como locales con seis triunfos en seis partidos disputados en Matute.

Pese a ese panorama favorable, Nolberto Solano remarcó que el duelo está lejos de estar definido. “Sobre el papel parecería que Alianza es el favorito por lo que viene haciendo. Además, tiene la ventaja de no estar jugando un torneo internacional, quizás llega un poco más fresco y con jugadores de mucha jerarquía y experiencia. Eso normalmente siempre se nota, pero es un partido de pronóstico reservado”, señaló.

Sin embargo, el exjugador también recordó un dato que explica por qué Sporting Cristal podría complicar a Alianza Lima en casa. Los blanquiazules no vencen a los celestes en Matute desde la final nacional de 2021 y, además, en los últimos diez enfrentamientos entre ambos clubes, Cristal registra tres victorias, Alianza solo una y seis partidos terminaron igualados.

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Eryc Castillo y Maxloren Castro en la previa del partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: Producción Bolavip)

Sporting Cristal ganó el último duelo ante Alianza Lima

‘Ñol’ Solano también remarcó la importancia del factor mental: “Cristal sabe la importancia que tiene para el hincha jugar contra Alianza y contra la ‘U’. Hay una responsabilidad muy grande y me parece que Cristal tiene jugadores como para reaccionar y sacar un buen resultado”, agregó destacando que este tipo de partidos suelen jugarse también desde lo emocional.

Alianza Lima buscará sostener su liderato y mantener su invicto en casa, mientras que Sporting Cristal intentará romper su mala racha en Liga 1 y volver a celebrar en uno de los escenarios donde ha sabido complicar a su clásico rival en los últimos años. Según Betsson, Alianza Lima tiene ventaja con un 53,9% de probabilidad de victoria, mientras que Sporting Cristal cuenta con un 20,3% y un 25,8% de empate.

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Sporting Cristal venció a Alianza Lima por penales en su último partido disputado en Matute el 6 de diciembre del 2025. (Foto: X)

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal se juega hoy, sábado 9 de mayo, desde las 8:00 PM en el estadio de Matute y por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal se podrá ver en vivo y en directo vía el canal L1 MAX, también se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación oficial de L1 MAX. De igual forma, se puede seguir por televisión en las señales oficiales de Movistar Deportes, Best Cable, Claro TV y DGO.

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Datos claves

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 32 puntos y seis victorias en Matute.

Nolberto Solano destacó la jerarquía de Alianza ante el historial favorable de Sporting Cristal.

Sporting Cristal registra tres victorias frente a una de Alianza en diez partidos recientes.