Luis Advíncula no jugó con Boca ante Racing y se acerca a Sporting Cristal con llamativo gesto

Sporting Cristal se viene preparando en busca de mejorar su plantel para lo que resta del Torneo Clausura. El cuadro ‘celeste’ luego de muchas idas y vueltas por fin ha decidido romper el ‘chanchito’ en busca de jugadores que aporten al plantel. Teniendo una defensa de nivel de la Selección Peruana. Pero al parecer podría venirse una nueva sorpresa en ‘Tienda Celeste’.

Publicidad

Publicidad

Este fin de semana uno de los jugadores que estuvo fuera en Argentina es Luis Advíncula. El lateral por la derecha de Boca Juniors no tuvo oportunidad de mostrarse frente a Racing Club. Esto ha hecho que los rumores de su vuelta al fútbol peruano comience a sonar con mucha más fuerza, pero fue aún más tras el gesto que viene ilusionando a los aficionados del Rímac.

En este caso, el lateral nacional decidió aparecer en una de las publicaciones en Instagram del club celeste. En la firma del contrato de Luis Abram se le pudo ver al ‘Rayo’ muy feliz por la vuelta del central a La Florida. Por ese motivo dejó emojis de corazones celestes. Esto dejando en claro el amor que le tiene a la institución. Por lo que su vuelta podría darse en cualquier momento.

Luis Advíncula en Instagram (Foto: Instagram).

Publicidad

Publicidad

Si bien Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026, la situación del club no es la mejor en este momento. No están dándose los resultados, por ese motivo es posible que varios jugadores comiencen a salir en busca de un recambio. ‘Lucho’ es uno de estos futbolistas, la edad ha hecho que su nivel decrezca bastante y por ello ya no está compitiendo como se podría esperar en la Liga de Argentina.

¿Por qué Luis Advíncula no jugó frente a Racing?

La decisión fue tomada por el entrenador Miguel Ángel Russo, el DT decidió en este caso que no sea titular frente a Racing. Es por ello que Juan Barinaga apareció como inicial en este duelo en el estadio de La Bombonera. Por su parte el peruano si estuvo convocado, pero vio todo el partido desde la banca de suplentes esperando poder ingresar.

Este es el segundo partido en el que el peruano no juega de los últimos tres encuentros. Frente a Atlético Tucumán tampoco fue elegido y también tuvo que ver el duelo desde la banca. Así que ya no es el titular indiscutible que en algún momento fue en el ‘Azul y Oro’, lo que tendría que ver con el bajón de rendimiento que viene teniendo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos partidos tiene Luis Advíncula en Boca Juniors?

La llegada de Luis Advíncula se dio en el mes de julio del 2021 tras ser vendido por el Rayo Vallecano. Desde su llegada a Boca Juniors ha logrado disputar un total de 166 partidos, anotó seis goles, dio 11 asistencia en un total de 13,220 minutos. Es el club en el que más ha jugado el peruano. Mientras que el segundo es Sporting Cristal con 122 encuentros.

ver también Pronósticos Sporting Cristal vs Melgar: los Cerveceros quieren aprovechar su gran momento como locales