Tras anunciar a Cristian Benavente y Luis Abram, la polémica medida de Sporting Cristal contra sus hinchas que se hizo pública

Sporting Cristal ultima detalles para un nuevo duelo por el Torneo Clausura 2025 y con ello es que espera el estreno de sus últimos refuerzos. Cristian Benavente y Luis Abram ya entrenan en las instalaciones de La Florida y podrían debutar este fin de semana. Dicho esto, hay otra novedad que está llamando la atención y tiene que ver con una contundente postura del club en contra de los hinchas.

En la búsqueda de seguir evitando actos de violencia e insultos en contra de la directiva que actualmente es presidida por Joel Raffo, quien por cierto sigue siendo muy cuestionado por sus decisiones, ahora Sporting Cristal optó por emitir un comunicado oficial a través de sus sociales en donde anuncian distintas medidas para identificar a quienes ejerzan actitudes que no van acorde al club.

“En Sporting Cristal reafirmamos nuestro compromiso de decirle NO al odio, la violencia y la discriminación en el fútbol. Hoy presentamos nuestra Política de Uso de Redes Sociales, para que el aliento celeste sea siempre un ejemplo dentro y fuera de la cancha”; anunció la institución cervecera por medio de su cuenta oficial de ‘X’ y con cual claramente genera tendencia en el medio local.

Fuente: Sporting Cristal

Los detalles sobre esta nueva medida de Sporting Cristal en contra de la violencia

Por medio de una extensión de la publicación en redes sociales, desde la página oficial de Sporting Cristal se pueden apreciar las distintas medidas con las que ahora buscan erradicar los actos de violencia, sobre todo cuando en el último tiempo el nombre de Joel Raffo junto a demás directivos han sido cuestionados y no necesariamente con actitudes pacíficas que se han dado en las calles.

Entre los contenidos en redes sociales que desde ahora no estarán permitidos en base a las restricciones que presenta Sporting Cristal, pongamos atención a las siguientes premisas:

Incitación a la violencia o agresión contra personas.

Publicaciones que constituyan delitos o actos ilegales de manera manifiesta.

Uso y difusión no autorizada de datos personales sin consentimiento.

Boicot o afectación deliberada a los intereses comerciales del club.

Hostigamiento reiterado o conducta abusiva.

Difamación, acusaciones falsas o desinformación grave.

Las reacciones de los hinchas de Sporting Cristal ante la nueva medida

A través de las redes sociales, los aficionados de Sporting Cristal se han pronunciado luego de la publicación en donde se expresan las nuevas medidas de la institución en contra de las protestas y de los actos de violencia. Si bien existe consenso en que esta clase de actitudes no ayudan en nada, acusan a Joel Raffo de querer silenciar las opiniones en general que se dan sobre su gestión.

“Gran acción Sporting cristal. Esperemos que esto les ayude a recapacitar de alguno defectitos que tienen como dirigencia como hablar mal de sus sponsors o que enmarroquen a las cabezas del club por pequeñas cosas”, “Raffo, como buen dictador, le ha declarado la guerra a los que criticamos su gestión y le estamos haciendo boicot por destruir Sporting Cristal” y “Política mordaza se llama esto. El club necesita limpieza de gente de confianza de Innova, puestos de amiguitos, salgan del club donde se a visto eso”; reaccionaron los hinchas celestes en ‘X‘.

Día, hora y canal del próximo duelo de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal enfrentará a FBC Melgar el próximo domingo 10 de agosto a las 11:00 hora local en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El duelo se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y recientemente se pudo informar que no hay más entradas disponibles. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir todas las incidencias por medio de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘.

Fuente: Sporting Cristal

