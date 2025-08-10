La increíble razón por la que Cristian Benavente habría firmado como refuerzo de Sporting Cristal

La llegada de Luis Abram y Cristian Benavente a Sporting Cristal ha sacudido el fútbol peruano. Estos talentosos jugadores prometen fortalecer al equipo para el Torneo Clausura, y su fichaje ha generado interés por un factor particular: comparten al mismo agente, lo que ha desatado especulaciones en el ámbito deportivo.

Sporting Cristal contrató a Cristian Benavente

La agencia global Wasserman, con sede en Estados Unidos y una fuerte presencia en Europa, representa a Abram y Benavente. Esta multinacional, reconocida mundialmente por gestionar figuras de élite en diversas disciplinas, ha logrado posicionar a dos de sus clientes más importantes en un mismo club del fútbol peruano, un movimiento estratégico que ha llamado la atención por su singularidad en el mercado de pases local.

Según un artículo de Diario AS del 16 de abril de 2020, Luis Abram se unió a Wasserman. El mismo texto destaca que Adrián Calviño, representante directo de Abram, también representa a Cristian Benavente. Esta coincidencia, lejos de ser menor, ha alimentado las teorías sobre una posible negociación en “paquete”, para ambos ahora estar en el centro de alto rendimiento de La Florida.

Cristian Benavente en Sporting Cristal. (Foto: X).

Cristian Benavente y Luis Abram llegan juntos

Aunque Sporting Cristal presentó a ambos futbolistas individualmente, destacando sus cualidades y la importancia de sus incorporaciones para los objetivos del club, el hecho de que el defensa central y el volante ofensivo compartan agente sugiere una estrategia premeditada por parte de la agencia. Esta táctica podría buscar situar a sus representados en un entorno conocido y potencialmente favorable, facilitando su adaptación y rendimiento.

Esta situación se ha convertido en uno de los puntos más comentados y singulares del mercado de pases del fútbol peruano en los últimos años. La gran incógnita es si esta estrategia de Wasserman se traducirá en el éxito deportivo esperado para Sporting Cristal. Solo el desempeño de Abram y Benavente en la cancha, y los resultados del equipo en el Torneo Clausura, confirmarán si esta decisión de fichajes, orquestada bajo una misma representación, fue la más acertada para alcanzar los objetivos. El público y la prensa deportiva seguirán de cerca cada paso de estos jugadores y el impacto de esta inusual coincidencia de agentes en el rendimiento del equipo celeste.