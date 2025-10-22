Mientras Miguel Araujo será titular ante Universitario, se reveló la situación de Luis Abram: “No es de preocupación”

Cada vez quedan menos horas para que el duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes que se jugará en el Estadio Nacional. Hablando netamente de los celestes, quienes por cierto serán locales y contarán con el aliento de sus hinchas, ya se vienen conociendo algunas novedades muy importantes en el equipo titular que prepara Paulo Autuori. Nombres como los de Miguel Araujo y Luis Abram han sido noticia durante las últimas horas.

Es importante mencionar que Miguel Araujo no viajó a la ciudad de Cusco para el último duelo que Sporting Cristal jugó ante Deportivo Garcilaso, en donde ganaron por 0-1. El defensor central fue reservado por el comando técnico de cara al partido que se viene frente a Universitario de Deportes, además porque estaba en capilla al tener cuatro tarjetas amarillas. Ahora se espera que pueda ser titular en las próximas horas en el Estadio Nacional.

La situación de Luis Abram empezó a complicarse un poco más. El zaguero fue titular en día domingo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero tuvo que ser cambiado en el segundo tiempo por una dolencia muscular. Las alertas se prendieron en Sporting Cristal y se puso en duda su participación en el clásico moderno, aunque recientemente se ha podido confirmar que no atraviesa ningún proceso complicado ni generaría preocupación en el comando técnico celeste.

Fuente: @BSCervecero

¿Cuál es la situación actual de Luis Abram de cara al duelo ante Universitario?

“Información otorgada hoy en Estudio Fútbol: Miguel Araujo se perfila para ser titular ante Universitario de Deportes. Sporting Cristal recupera al zaguero nacional para este importante duelo. Lo de Luis Abram no es de preocupación. Además, aún existen dudas en el mediocampo”; fue la información compartida por el comunicador deportivo Denilson Barrenechea a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a las novedades que atraviesan en el Rímac.

Fuente: @Denilson_Jarde

De esta manera, podemos conocer que posiblemente las dudas del profesor Paulo Autuori tienen que ver con el armado en el mediocampo y no tanto con la línea defensiva. Es muy probable que tanto Miguel Araujo como Luis Abram sean la dupla titular ante la ‘U’ y lo que quedaría por confirmar son los jugadores que puedan alinear más adelante, sobre todo cuando es justamente dicho aspecto en donde los cerveceros cuentan con mayor cantidad de variantes y muy relevantes.

El 11 titular de Sporting Cristal para enfrentar a Universitario por el Torneo Clausura 2025

Con las novedades recientemente expuestas y que le darían a Sporting Cristal la posibilidad de alinear un equipo titular muy estelar de cara al duelo frente a Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el profesor Paulo Autuori podría alinear de la siguiente manera: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Christofer Gonzáles, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

