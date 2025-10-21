Sporting Cristal tiene una buena y mala noticia de cara al clásico contra Universitario

El decisivo encuentro entre Sporting Cristal y Universitario, programado para este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, mantiene en vilo a los celestes. El equipo dirigido por Paulo Autuori se juega sus últimas chances de seguir en la pelea por el título, y la previa al duelo ha estado marcada por novedades en la plantilla: el equipo del Rímac celebra el regreso de un mediocampista clave, pero al mismo tiempo sufre la incertidumbre en torno a la presencia de su principal referente defensivo.

Sporting Cristal recupera fundamental futbolista

La nota positiva que ilusiona a la afición es la confirmación del alta futbolística del volante brasileño Gustavo Cazonatti. Según lo reportado por el periodista Denilson Barrenechea, el mediocentro ha venido trabajando en el campo de juego durante semanas y ha respondido satisfactoriamente a las exigencias del cuerpo técnico, realizando ya fútbol a la par de sus compañeros. Esta noticia es crucial, ya que Cazonatti es una pieza fundamental en el esquema por su gran despliegue físico y su capacidad para recuperar balones en la zona medular.

Gustavo Cazonatti está listo para competir. (Foto: X).

El rápido retorno del brasileño no es casualidad, sino el resultado de un compromiso profesional notable. Para acelerar su recuperación de una lesión ligamentaria y meniscal, Cazonatti realizó trabajos a doble turno con un fisioterapeuta que él mismo trajo desde su país, Brasil, hace meses. El éxito de esta intensiva rehabilitación le da a Paulo Autuori una alternativa de jerarquía y un posible motor en el mediocampo, permitiéndole dosificar a sus jugadores para el tramo final del campeonato, aunque la decisión de incluirlo en el once inicial para el clásico todavía está en manos del técnico.

Una mala noticia para Sporting Cristal

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el conjunto bajopontino. La preocupación se centra en la línea defensiva con el caso del zaguero central Luis Abram. El defensor fue sometido a diversas pruebas médicas para descartar un posible desgarro, una lesión que lo marginaría automáticamente del trascendental partido de la semana. Su presencia en la cancha es vital, pues Abram es considerado el líder de la zaga y una pieza de experiencia en partidos de alta tensión.

Luis Abram quedó lesionado en Cusco. (Foto: X).

La inclusión o no del seleccionado nacional se definirá a pocas horas del compromiso. De acuerdo con el periodista Jean Martín Dueñas, Abram tiene programado trabajar junto al grupo este miércoles. Solo después de esta sesión de entrenamiento y la posterior evaluación médica se tomará la decisión final sobre si podrá formar parte de la defensa titular de Sporting Cristal, que necesita máxima solidez para contrarrestar el poderío ofensivo de Universitario.

Se jugarán todo frente a Universitario

El clásico del jueves se presenta, por lo tanto, con un matiz de incertidumbre para Cristal. Mientras la posible vuelta de Cazonatti supone una inyección de moral y despliegue físico en el mediocampo, la potencial baja de Abram obligaría al comando técnico a reajustar su defensa. Pase lo que pase, el resultado de este encuentro definirá prácticamente la temporada de los rimenses en el Torneo Clausura.