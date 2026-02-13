Mientras en Alianza Lima ganaba 600 mil antes del retiro, Farfán reveló su sueldo en PSV

Jefferson Farfán ha sido uno de los jugadores más talentosos que ha tenido el Perú en los últimos años. Esto le dio la posibilidad de jugar muchos años en el exterior, enfrentando a los equipos más importantes y jugar incluso en varias oportunidades la Champions League. Pero eso sí, no siempre tuvo un gran sueldo como muchos podrían llegar a pensar.

En este caso, el mismo jugador hizo una revelación importante de su pasado en el PSV. Siendo el primer club al que llegó tras su salida de la Liga 1 y donde logró forjar una gran carrera. Volviéndose un vital futbolista en esta institución por sus goles, su gambeta y potencia en la cancha.

Jefferson Farfán contra Liverpool (Foto: Getty).

La ‘foquita’ ahora que está dedicado más que todo a las redes sociales, tuvo un stream especial con el influencer ‘Cristorata’. En conversación con este personaje, el exatacante nacional comentó que su primer sueldo como jugador del cuadro neerlandés fue de 18 mil euros al mes.

“Te voy a decir cuánto era mi sueldo, nunca lo he dicho. Mi primer sueldo en el PSV, para que lo sepas, era de 18.000 dólares. Así empecé yo. ¿Cuánto ganas tú?”, fue lo que expresó Farfán.

Jefferson Farfán y la fortuna que ganó en Alianza Lima

Su regreso al fútbol peruano no fue el mejor, esto debido a que cuando volvió tenía un tema importante con su rodilla. Esto hizo que no pueda tener la gran oportunidad de rendir como se podía esperar. Pero en Alianza Lima consiguió la cifra de 2 títulos gracias a su aparición en el año 2021 y 2022. Siendo importante en la primera parte con goles precisos, mientras en la segunda campaña casi ni jugó.

En este tiempo se conoció mediante el portal Bitbol que el atacante ganaba la cifra de 600 mil dólares al año. Siendo una de las cifras más importantes que se había registrado para el fútbol peruano.

Jefferson Farfán Alianza Lima (Foto: X).

“El Fondo Blanquiazul pagó “capricho” y armó un contrato faraónico, inédito en el fútbol peruano. La cifra es aterradora para las arcas de otros clubes: 600 mil dólares anuales. Alianza Lima paga 30 mil dólares mensuales y el Banco Pichincha contribuye con 20 mil dólares mensuales para contar con la leyenda Blanquiazul”, fue lo que publicó el mencionado medio.

Jefferson Farfán y su nueva faceta

Ahora Jefferson Farfán se alejó de las canchas, pero no se fue por completo del fútbol. Ya que en su canal de streaming se dedica a hablar con jugadores, haciendo divertidas entrevistas que han llamado mucho la atención en los últimos meses.

No obstante, ahora también ha ampliado la parrilla y cuenta con dos programas más en SATÉLITE+. Uno sí dedicado al fútbol en su totalidad, mientras que el otro es más que todo un programa magazine.

Datos Claves