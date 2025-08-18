Mientras Lionel Messi hizo 25 goles este 2025, los que convirtió Facundo Callejo en la Liga 1

En el radar mundial del fútbol, Lionel Messi sigue siendo un referente con sus números impactantes en la MLS. Pero en el Perú, hay un nombre que también viene dando que hablar: Facundo Callejo, delantero de Cusco FC, quien está firmando una temporada explosiva en la Liga 1 y no tan lejos del campeón del mundo en cuanto a goles.

Callejo ya suma 19 goles en lo que va del 2025, colocándose como uno de los máximos artilleros del torneo local y una de las grandes figuras del equipo imperial.

Si se compara con el rendimiento del astro argentino, que acumula 25 tantos con el Inter Miami en el mismo periodo, la diferencia no es tan amplia como podría pensarse.

Callejo bromea sobre su “pelea” con Messi: “No me deja tranquilo”

Durante una reciente entrevista, Facundo Callejo fue consultado por la curiosa competencia con Lionel Messi como máximo goleador argentino del 2025. El ‘9’ de Cusco FC respondió con humildad y humor:

“Para colmo hizo un nuevo gol (25), no me deja tranquilo (risas). Que mi nombre esté cerca del mejor jugador del mundo, para una persona como yo, que nunca me tocó jugar en grandes ligas, es lo máximo”, expresó para L1 Max.

Facundo Callejo con camiseta de Cusco FC.

Cabe resaltar que, el atacante del cuadro ‘imperial’ no solo lidera en su club, sino que ha sido clave para que el equipo siga peleando posiciones importantes en la tabla del Clausura.

Callejo fue elegido el mejor jugador de julio en la Liga 1

Facundo Callejo no solo lidera la tabla de goleadores de Cusco FC, sino que también fue reconocido oficialmente como el “Mejor Jugador del Mes” por la Liga 1 en julio.

A través de sus redes sociales, el club compartió el logro con un mensaje y una imagen del jugador con el reconocimiento: “Premio al esfuerzo y trabajo constante”.