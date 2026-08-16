Los millones que aseguró Manchester City por la venta de Rodri a FC Barcelona

A falta de la oficialización por parte de los clubes, se acaba de conocer que Rodri será nuevo futbolista de FC Barcelona y desde Manchester City celebran por el dineral que recibirán.

Se terminó la novela sobre el futuro futbolístico de Rodri. Si bien ya se venían conociendo distintas informaciones sobre un acercamiento muy concreto con la directiva de FC Barcelona, el volante no formó parte de la convocatoria de Manchester City para enfrentar a Arsenal por la Community Shield y ahora se acaba de confirmar que finalmente se mudará para la ciudad condal.

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🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: RODRI TO BARCELONA, HERE WE GO! 💥



Deal agreed for Spanish midfielder to join Barça from Man City, all done for the former Ballon d’Or.



Green light from Man City to last Barcelona bid.



More follows. 💣 pic.twitter.com/ECs2v6HIHX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Teniendo en cuenta que el vínculo contractual de Rodri con Manchester City era hasta el final de la temporada europea que se viene, desde la directiva optaron por negociar por una venta y claramente aseguraron un buen negocio de por medio. FC Barcelona asumió la responsabilidad del traspaso y también se pudo conocer cuánto dinero se moverá en esta millonaria transferencia.

“El Barcelona alcanza un acuerdo con el Manchester City para fichar a Rodri. La operación asciende a 76,5 millones de euros: 60 millones fijos y más de 11 millones en variables consideradas muy factibles, por lo que el MCFC puede esperar ingresar al menos 71,5 millones, a pesar de que al capitán de la Selección Española le quedan 12 meses de contrato”; reveló el periodista David Ornstein.

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🚨 Barcelona strike agreement with Manchester City to sign Rodri. €76.5m package. €60m fixed & above €11m of bonuses viewed as highly achievable so #MCFC can expect at least €71.5m despite Spain captain entering final 12mnths of contract @TheAthleticFC https://t.co/n3GL7VsEVQ — David Ornstein (@David_Ornstein) August 16, 2026

Las reacciones de los medios españoles tras el fichaje de Rodri a FC Barcelona

Al conocer la información de que finalmente la directiva de FC Barcelona y Rodri llegaron a un acuerdo para que el volante se mude en los próximos días a la ciudad condal para ser presentado en sociedad y demás, distintos medios deportivo españoles ya están viviendo dicha situación y no han dudado en reaccionar. No tanto de forma sorpresiva, pero sí dando por hecho el arreglo.

“El Barcelona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para el traspaso después de diez días de negociaciones. El club inglés ha aceptado la última propuesta de los azulgranas, que asciende a 75 millones de euros, incluyendo fijo y variables. Ahora quedan la redacción de los contratos y su posterior firma, la revisión médica del jugador y el anuncio oficial”; publicaron en ‘Marca‘.

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Fuente: Marca.

Por otro lado, en ‘Mundo Deportivo‘ también informaron al respecto y dieron detalles de la llegada del volante a la institución. “En el Barça se confía en que Rodri ya pueda ser presentado este miércoles (20 horas) en el Spotify Camp Nou en el Trofeu Joan Gamper, cuyo rival azulgrana será el Al Ahly egipcio, sólo cuatro días antes del debut liguero el domingo 23 (21:30 horas) en Elche”.

Fuente: Mundo Deportivo.

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