“No voy a jugar”: Jack Durán denunció insultos racistas en pleno CD Moquegua vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

Un nuevo caso lamentable de racismo sucedió el día de hoy en el fútbol peruano. Cuando se disputaba el encuentro entre CD Moquegua vs. Juan Pablo II por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo contra el racismo luego de una exasperada advertencia por parte de un Jack Durán que incluso amenazó con dejar el campo de juego.

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El suceso se dio a los 31′ del partido que se venía disputando en el Estadio 25 de Noviembre de la ciudad de Moquegua. Cuando el balón se perdió en un lateral, se vio claramente cómo Jack Durán se acercó efusivamente hacia el juez principal para explicar lo que había pasado. Sin ánimos de entender una explicación, se entendió esta frase: “Tú has escuchado lo que me han dicho, no voy a jugar“.

SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO CONTRA EL RACISMO



Jack Durán, jugador de Juan Pablo II, le reclamó efusivamente al árbitro

diciéndole que estaba recibiendo insultos racistas de la tribuna



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Si bien el futbolista de CD Moquegua tuvo toda la intención de retirarse del campo de juego, fue acompañado por sus compañeros de equipo y a la vez lo hicieron entrar en razón. Asimismo, el árbitro Michael Espinoza advirtió la situación hacia el delegado del partido y realizó el gesto que activa el protocolo contra el racismo, el cual indica una evaluación e investigación post partido.

Ahora, es importante mencionar que los insultos racistas que Jack Durán denuncia no fueron por parte de ninguno de los jugadores en cancha, sino que se habría dado desde las tribunas del Estadio 25 de Noviembre de la ciudad de Moquegua. Luego de varios minutos, esperando una resolución pronta al respecto, el duelo se reanudó y ahora se evalúan medidas tras lo sucedido.

Los antecedentes de insultos racistas en la Liga 1 2026

Si bien en lo netamente futbolístico fue CD Moquegua quien venció a Juan Pablo II por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 y lo hizo con un contundente 3-0, la denuncia por insultos racistas de Jack Durán es lo que realmente importa en estos momentos y lamentablemente no es el primer suceso de este tipo que ocurre en lo que va de la presente temporada en la Liga 1.

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El pasado 7 de marzo cuando Sporting Cristal enfrentaba a Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, fue Cristiano Da Silva quien denunció que Franco Coronel habría sido racista en su contra y entre lágrimas tuvo que ser apoyado por sus compañeros. Luego de varias semanas, desde la Comisión Disciplinaria optaron por archivar el caso ante la falta de pruebas contundentes.

SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO CONTRA EL RACISMO



Cristiano Da Silva le avisó al árbitro que habría recibido insultos racistas por parte de Franco Coronel en minutos finales del partido#SportingCristal 3-1 #AlianzaAtletico #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/qfOeiVgBgd — L1MAX (@L1MAX_) March 7, 2026

Otro caso se dio cuando Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca se enfrentaron en el Estadio Monumental el 14 de marzo. El arquero visitante Ángelo Campos acusó a la hinchada rival de realizar insultos racistas en su contra casi al término del encuentro. La única sanción que se conoce por ahora es la reducción de aforo en dicho espacio del recinto deportivo y la cual será apelada.

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“Monumental” y “racismo”



Porque el árbitro activó el protocolo contra el racismo durante el partido entre Universitario y UTC en el Estadio Monumental, tras denuncias de insultos discriminatorios desde la tribuna contra el arquero Angelo Campos. pic.twitter.com/ZhblOWkQ1L — Tendencias en Perú (@TendenciaEnPeru) March 15, 2026

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