Rodrigo Ureña rompió la rivalidad, elogió a figura de Sporting Cristal y lo ve en Universitario

En plena celebración por el tricampeonato, Rodrigo Ureña no solo habló del presente de Universitario, sino que también se dio tiempo para destacar a un joven talento de Sporting Cristal: “juega en mi posición y tiene muchas condiciones”, comentó en entrevista con Denganche.

Durante la mencionada entrevista, Rodrigo Ureña fue consultado por los jugadores que más lo impresionaron de la Liga 1 y el volante chileno no dudó en mencionar a un futbolista de Sporting Cristal.

“Me llamó mucho la atención Ian Wisdom. Siento que tiene mucha personalidad, juega en mi posición y es un chico con muchas condiciones”, comentó Rodrigo Ureña sobre Ian Wisdom, joven estrella de Sporting Cristal.

Sus palabras no pasaron desapercibidas entre los hinchas de Universitario y de Sporting Cristal, quienes rápidamente reaccionaron en redes generando todo tipo de comentarios, pero coincidiendo que Ian Wisdom es un gran jugador.

Ian Wisdom festejando un gol con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿A qué jugador de Sporting Cristal elogió Rodrigo Ureña?

El mediocampista chileno Rodrigo Ureña sorprendió a todos al elogiar a Ian Wisdom, una de las joyas de Sporting Cristal, y dejó abierta la puerta a su llegada a Universitario por su gran talento en la Liga 1.

Pues no hay otra forma de entender las expresiones de Rodrigo Ureña puesto que mencionó que Ian Wisdom posee personalidad y condiciones, puntos claves en los jugadores de Universitario.

¿Hasta cuándo Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Siendo su última renovación en diciembre del 2023, el volante es tricampeón de la Liga 1 con el cuadro crema.

¿Cuándo dinero gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según el último reporte de Salary Sport. Bajo esta información, el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

Datos claves

Rodrigo Ureña destacó a Ian Wisdom de Sporting Cristal en entrevista con Denganche.

Ian Wisdom, joven estrella, fue el jugador que más impresionó al volante chileno.

Ureña mencionó que Ian Wisdom tiene mucha personalidad y juega en su posición.

