Paolo Guerrero recibió un fuerte golpe en el ojo y tan solo fue una tarjeta amarilla

En el primer tiempo del partido entre Alianza Lima contra Juan Pablo II College, se dio una acción bastante llamativa. En este caso una fuerte falta que dejó la gran polémica de la noche. Más que todo, por la forma en la que se dio la falta que terminó solo en una tarjeta amarilla.

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La falta ocurrió al inicio del partido nada más, tan solo habían transcurrido 3 minutos. Cuando en una dividida, Paolo Guerrero intentó ir al balón con la cabeza, pero se terminó encontrando con el pie de Martín Peralta. Lo cual hizo que el ‘Depredador’ termine retorciéndose del dolor, pidiendo la asistencia médica esperando que puedan ayudarlo pues sentía un gran molestar.

Pese a la jugada que es bastante polémica, el árbitro no terminó de sacarle la roja al jugador de Juan Pablo II College. Más bien, solo vi la tarjeta amarilla en este caso, salvándose de quedarse con un hombre menos en el inicio de la contienda. Lo cual para este conjunto fue algo verdaderamente bueno, pues habría terminado siendo otro partido.

Así fue la falta contra Paolo Guerrero:

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Paolo Guerrero y las dificultades ante Juan Pablo II

El duelo ante Juan Pablo II College no fue para nada fácil para el cuadro de Alianza Lima. Más que todo para el ‘Depredador’, el delantero nacional sufrió mucho para poder brillar y en este caso, el responsable de esto tiene nombre y apellido. Sacándolo por completo en algunos momentos a ‘PG9’ del partido.

En este caso estamos hablando de Paolo Fuentes, que es un jugador experto para jugarle la boquilla a sus rivales. Ya anteriormente lo había hecho con Hernán Barcos, incluso hizo que lo terminen expulsando en algún momento al argentino. Pues siempre lo presionaba hasta ese nivel. Pues en este caso no fue igual, pero si logró sacarlo por momentos.

Datos Claves

Paolo Guerrero recibió una falta de Martín Peralta a los 3 minutos del primer tiempo.

recibió una falta de a los 3 minutos del primer tiempo. El árbitro sancionó con tarjeta amarilla la acción contra el delantero de Alianza Lima.

la acción contra el delantero de Alianza Lima. Paolo Fuentes presionó a Guerrero durante el duelo tras haber provocado antes a Barcos.