Previo al partido contra Coquimbo Unido por Copa Libertadores, se conoció una decisión de Universitario. Para muchos es una cábala necesaria.

Universitario de Deportes se juega gran parte de su futuro internacional en territorio chileno, enfrentando un desafío que va más allá de lo puramente futbolístico. La administración merengue ha identificado que la gestión emocional será el factor diferencial para rescatar puntos vitales en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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El factor emocional: El retorno del “Puma” Carranza

La gran novedad de la delegación es la inclusión de José Luis “El Puma” Carranza, quien viaja con la misión de inyectar la mística crema en cada integrante del plantel. El periodista Gustavo Peralta confirmó que el histórico referente busca absorber la presión mediática, permitiendo que los dirigidos por el “Coco” Araujo se enfoquen en el juego.

El aspecto mental es la herramienta principal que Universitario pretende explotar para revertir la imagen dejada en encuentros anteriores frente a rivales directos. El Puma Carranza, especialista en manejar escenarios de alta tensión, trabajará directamente en la motivación de los futbolistas de turno para fortalecer el espíritu competitivo del grupo.

Esta estrategia busca replicar fórmulas donde la cercanía de figuras que entienden la identidad del club unifica al vestuario en momentos de crisis. Para el ocho veces campeón nacional, no se trata solo de un viaje protocolar, sino de transmitir el temperamento necesario para disputar instancias continentales clave.

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El desafío ante Coquimbo Unido en territorio chileno

Coquimbo Unido llega a este encuentro con la confianza de haber sumado en Lima, lo que obliga a la “U” a plantear un partido inteligente y de gran despliegue físico. La cita está pactada para este jueves 7 de mayo a las 19:00 horas, en lo que se prevé como una batalla táctica de alta intensidad por la clasificación en Copa Libertadores.

El cuerpo técnico ha enfatizado la necesidad de mantener el orden defensivo durante los primeros minutos para neutralizar el ímpetu del público local. Con un esquema equilibrado, la intención es aprovechar la velocidad en transiciones y capitalizar cualquier error en la salida del cuadro “Pirata”.

José Luis Carranza se une a los jugadores de Universitario. (Foto: X).

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El sueño a cumplir en Universitario de Deportes

Lograr un resultado positivo en Chile no solo mantendría vivas las esperanzas de clasificar a los octavos de final, sino que validaría la decisión de apelar a la experiencia de sus leyendas. Con el respaldo de un referente de su estirpe y la urgencia de sumar, Universitario sale por una victoria que defina su destino en esta Copa Libertadores 2026.

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