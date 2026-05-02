¿Por qué no juega Paolo Guerrero en Alianza Lima vs CD Moquegua hoy por el Torneo Apertura?

Alianza Lima sigue su camino en busca de lograr salir campeón del Torneo Apertura y se le viene un partido bastante complicado. CD Moquegua será su siguiente rival que intentará sumar al menos un punto de visitante. En este caso, el cuadro ‘Blanquiazul’ no tendrá la presencia de uno de sus jugadores más importantes en el equipo.

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Hablamos de Paolo Guerrero, quien no fue incluido en la nómina para enfrentar al recién ascendido este 2026. Muchos hinchas encendieron las alarmas al ver que el ‘Depredador’ no fue incluido por Pablo Guede entre los convocados. Pues normalmente siempre tenía algo de minutos dentro del terreno de juego.

Paolo Guerrero fuera de la convocatoria (Foto: Alianza Lima).

No obstante, se ha conocido que esto no se trata de un tema de lesión, sino más bien que tiene que ver con una precaución. La próxima semana se viene un duelo muy importante frente a Sporting Cristal y para ello están guardando al delantero de 42 años de edad.

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Hay que precisar que en este caso, Federico Girotti toma el lugar de Guerrero. No se sabe si como titular o solo en la banca, pero lo que si es confirmado es que posiblemente tenga algo de minutos. El argentino viene siendo criticado por su falta de gol, así que esta podría ser oportunidad para quitarse ese mala racha que está teniendo.

El aporte de Paolo Guerrero en Alianza Lima

El nacido en Lima en 1984 viene siendo uno de los jugadores más beneficiados de Alianza Lima por Pablo Guede. Esto debido a que lo viene considerando en el once titular en los últimos partidos. El técnico argentino lo viene usando con regularidad desde el arranque, aunque algunos partidos le ha tocado esperar en el banco.

Hasta el momento ha disputado un total de 12 partidos en lo que va del año con Alianza Lima, ya tiene 4 goles, no ha dado ni una sola asistencia en 853 minutos disputados.

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Paolo Guerrero celebrando (Foto: Alianza Lima).

Hay que precisar que este año 2026 quedará como marcado como el último en la carrera de Paolo Guerrero como profesional. Por eso intenta lograr su primer título con la camiseta de Alianza Lima, en estos momentos van primeros, pero eso no asegura nada a la hora de enfrentar un torneo largo.

Datos Claves

Paolo Guerrero quedó fuera de la lista de convocados para enfrentar a CD Moquegua .

quedó fuera de la lista de convocados para enfrentar a . El delantero de 42 años suma 4 goles en 12 partidos durante el 2026.

suma en durante el 2026. Federico Girotti reemplaza al atacante para el duelo previo ante Sporting Cristal.