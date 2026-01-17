Alfonso Barco reveló el motivo por el que firmó por HNK Rijeka de Croacia: “Hablé con el entrenador”

Alfonso Barco es uno de los futbolistas peruanos que de manera muy exponencial viene creciendo a lo largo de los últimos años. De jugar en Defensor Sporting y luego defender la camiseta de Emelec, ahora probará suerte por primera vez en Europa y jugará en HNK Rijeka de Croacia, el vigente campeón de dicho país y por ello es que reveló uno de los motivos que lo llevó a firmar.

Publicidad

Publicidad

Fuente: HNK Rijeka.

Con 24 años de edad y un camino mucho más prometedor al de ahora, Alfonso Barco charló con los canales digitales de HNK Rijeka y confesó que pudo conversar con el entrenador del primer equipo para finalmente tomar la decisión de llegar a un acuerdo con la directiva. Seguramente no fue una determinación sencilla por lo que implica mudarse a un país lejano, pero seguro valdrá la pena.

“El camino ha sido duro, pero estoy contento de estar aquí y de formar parte del equipo. Estoy muy motivado para empezar esta aventura. Sé que Rijeka ganó el campeonato la temporada pasada y que las expectativas son altas. Hablé con el entrenador y vi una oportunidad para mi carrera en todo esto”; comentó Alfonso Barco en una clara señal de estar muy convencido del reto tomado en este 2026.

Publicidad

Publicidad

Álvaro Barco y José Guillermo del Solar fueron claves en la decisión de Alfonso Barco

Durante la misma conversación con las cuentas oficiales de HNK Rijeka, Alfonso Barco fue consultado mucho más a profundidad sobre el apoyo de sus familiares respecto a la decisión tomada de mudarse al fútbol europeo. Mencionando a su padre Álvaro Barco y su tío José Guillermo del Solar, el volante enfatizó en que recibió algunas recomendaciones muy importantes al respecto.

ver también Oliver Sonne sufrió tajante postura del Burnley y fue sorprendido en su partido ante Liverpool

“Hablé mucho con ellos y les pedí consejos siempre que los necesitaba, todo para mejorar y ser mejor futbolista. Fueron ellos quienes me sugirieron probar suerte en Europa. Estoy muy contento de estar aquí y voy a dar lo mejor de mí para demostrar lo que valgo”; contó Alfonso Barco y con lo cual queda clarísimo que el apoyo de sus seres queridos fue clave para ponerse la camiseta de HNK Rijeka.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la cotización internacional de Alfonso Barco y hasta cuándo firmó con HNK Rijeka?

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Alfonso Barco tiene una cotización internacional de 500 mil euros, lo que en soles daría un promedio muy cercano a los 2 millones. En cuanto al tiempo de contrato en su nuevo equipo, el volante nacional firmó con HNK Rijeka hasta mediados del año 2028, así que de todas maneras tendrá un buen tiempo por delante para seguir creciendo y a la vez empezar en ganarse un lugar en la Selección Peruana.

Fuente: Transfermarkt.

DATOS CLAVES

Alfonso Barco fichó por el HNK Rijeka , vigente campeón de Croacia .

fichó por el , vigente campeón de . El vínculo contractual se extenderá hasta mediados del año 2028 .

. Álvaro Barco y José Guillermo del Solar le aconsejaron emigrar a Europa.

Publicidad