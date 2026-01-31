Problemas para 1190 Sports: la medida de última hora que tomó FBC Melgar para recibir a Cienciano en Arequipa

Melgar sigue firme en su posición frente a 1190 Sports. El club arequipeño habría optado por no permitir el acceso de las cámaras de L1 Max para el partido ante Cienciano, lo que podría dejar sin transmisión el llamado ‘Clásico del Sur’.

Publicidad

Publicidad

Al igual que en el encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima, el cuadro ‘rojinegro’ podría impedir el ingreso de las cámaras de la transmisión oficial. Esto también dejaría al partido en el Monumental de la UNSA sin la asistencia del VAR.

Melgar no permitió el ingreso de las cámaras a su estadio

A través de sus redes sociales, el periodista Daniel Rodríguez dio a conocer la decisión de la directiva de Melgar. Según explicó, la institución exige que se cancele la deuda pendiente desde 2023 o, de lo contrario, que se presente un documento que respalde el pago adeudado desde ese año.

“Melgar ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para su partido ante Cienciano hasta que se pague la deuda del 2023 o entreguen un documento que acredite por escrito el pago del 2023 y del bono de infraestructura que no le ha sido abonado al cuadro rojinegro”, señaló.

Publicidad

Publicidad

Además, el periodista compartió imágenes que muestran al equipo de prensa esperando fuera del estadio en Arequipa. “Los acuerdos firmados entre 1190 Sports y la FPF solamente abarcan la deuda de noviembre y diciembre del 2025”.

Tweet placeholder

ver también 1190 Sports rompe el silencio tras polémica con FPF y clubes: ¿se transmitirán todos los partidos de la Liga 1?

Esta fue la respuesta de 1190 Sports

Recordemos que, la noche previa al Melgar vs. Cienciano, Julio García, director de asuntos internos de 1190 Sports, señaló que la empresa solo trataría la deuda con el club arequipeño una vez resuelto el conflicto general con la FPF.

Publicidad

Publicidad

“Luego de los temas colectivos, nos vamos a sentar a conversar ese tema con Melgar, es el único tema individual que tenemos pendiente“, aseguró García. No obstante, esta garantía resulta limitada para una organización que ha enfrentado meses consecutivos de retrasos en los pagos.

DATOS CLAVES

Melgar prohibió el ingreso de cámaras de L1 Max para el partido ante Cienciano.

El club exige el pago de una deuda de 2023 y el bono de infraestructura.

Publicidad

Publicidad