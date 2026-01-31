1190 Sports rompe el silencio tras polémica con FPF y clubes: ¿se transmitirán todos los partidos de la Liga 1?

Julio García, director de asuntos internos de 1190 Sports, informó que la empresa alcanzó un entendimiento con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes de la Liga 1. Este acuerdo se concretó luego de la controversia generada por la ausencia de transmisión del encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima.

La jornada del 30 de enero en el estadio IPD de Huancayo estuvo envuelta en la polémica. El inicio del Torneo Apertura 2026 se disputó sin VAR, luego de que L1 Max no pudiera emitir la señal por la restricción al ingreso de sus cámaras, lo que provocó una ola de reclamos de miles de hinchas.

L1 Max se pronunció tras polémica

Mediante su propia señal, L1 Max ofreció disculpas por lo ocurrido. En ese marco, García, representante de 1190 Sports, señaló que se llegó a un acuerdo para garantizar la transmisión regular de los partidos de los clubes.

“No ha sido un día perfecto. Quizá los cálculos de las propuestas para resolver estos problemas resultaron más complejos de lo que esperábamos en la etapa final; nos tomó más tiempo del que hubiéramos querido cerrar esto”, expresó en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Lo bueno es que este mismo viernes hemos logrado cerrar a nivel colectivo, todos los problemas que aquejaban a Federación y clubes de manera colectiva. No fue fácil, pero con la buena voluntad que las partes han demostrado, se ha podido llegar a un acuerdo”.

El acuerdo de 1190 Sports con la FPF y los clubes

En esa línea, Julio García sostuvo que este modelo resulta beneficioso para todas las partes involucradas. “Ya tenemos un acuerdo preciso sobre cada una de las soluciones. Logramos un punto de encuentro que garantiza un esquema de transmisión único y un financiamiento sólido“, explicó.

Pese al anuncio, entre los televidentes aún se mantiene la desconfianza debido a los reiterados episodios ocurridos a lo largo del tiempo. Habrá que esperar si en esta ocasión la señal responde a lo prometido o si vuelve a presentarse algún contratiempo de último momento.

Comunicado de 1190 Sports

Del mismo modo, a través de un comunicado, 1190 Sports ratificó que se alcanzó un acuerdo entre todas las partes involucradas. “Confirmamos de esta manera que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes de la Liga 1 Te Apuesto 2026 serán transmitidos exclusivamente a través de L1MAX”.

