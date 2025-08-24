¿Quién transmite EN VIVO GRATIS el partido entre Universitario vs. Alianza Lima?: clásico del fútbol peruano

El Superclásico del fútbol peruano, que enfrenta a Universitario de Deportes y Alianza Lima, es un evento de máxima rivalidad que paraliza al país. Este partido, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, se disputará en el Estadio Monumental “U”, hogar de Universitario. El encuentro llega en un momento crucial para ambos equipos, ya que se encuentran en la parte alta de la tabla y una victoria podría ser un impulso decisivo en sus aspiraciones por el título.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿No va a semifinales? Conmebol definió cuándo juega Alianza Lima por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario, jugando como local, buscará aprovechar el apoyo de su afición para consolidar su liderato. El equipo, bajo la dirección de Jorge Fossati, ha demostrado una notable solidez defensiva y un juego colectivo disciplinado. Sin embargo, la presión de ser anfitrión y un calendario reciente ajustado podrían influir. Por otro lado, Alianza Lima llega con la moral alta tras lograr una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este éxito internacional les ha inyectado una gran confianza que buscarán trasladar al torneo local para acortar distancias en la tabla.

Se anticipa un partido muy táctico en el mediocampo, donde el control del balón y la intensidad serán fundamentales. La “U” intentará imponer su estilo de juego y explotar la movilidad de sus delanteros, mientras que Alianza buscará sorprender con la velocidad de sus extremos y la capacidad goleadora de Hernán Barcos. Más allá de las estadísticas y el momento actual de cada equipo, el Clásico es un partido aparte, donde la historia y la pasión de las hinchadas hacen que el resultado sea completamente impredecible. La rivalidad entre ambos clubes promete un espectáculo vibrante y lleno de emociones.

¿Quién transmite HOY EN VIVO el Universitario vs. Alianza Lima?. (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

¿Qué canales pasarán hoy EN VIVO el Universitario vs. Alianza Lima?

El Clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, se disputará hoy, domingo 24 de agosto de 2025, a las 5:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental. La transmisión en vivo estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, y también a través de la plataforma de streaming Movistar Play para suscriptores.

A nivel internacional, el partido se podrá seguir por GolTV en países como Estados Unidos (canales 416 de Spectrum y 468 de DIRECTV) y otras naciones sudamericanas. Otra opción para la audiencia global es la plataforma Fanatiz. Además, en nuestro sitio Bolavip Perú, ofrecerá una cobertura especial con el minuto a minuto, que brindará todos los detalles del encuentro.

ver también Rechazó a Alianza Lima: el delantero que quisieron, pero ahora está cerca de firmar con Universitario

¿Cuáles son los horarios del Universitario vs. Alianza Lima?

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, se disputará hoy, domingo 24 de agosto de 2025, a las 5:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental. Para conocer los horarios en otras regiones, consulte la siguiente lista: 4:30 p.m. en México; 6:30 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela; 7:30 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; y 12:30 a.m. (lunes 25 de agosto) en España.

Publicidad