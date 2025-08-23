Nació afuera, juega en Universitario y podría ser llamado a la Selección Peruana por Eliminatorias

Estamos a solo horas para que se pueda conocer a los jugadores que estarán conformando la lista de convocados a la Selección Peruana. Se espera que se den grandes novedades entre los llamados. Sobre todo teniendo en cuenta que la eliminación es casi un hecho. Por lo que probar nuevos jugadores sería algo útil en estas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

Es así como se puede dar una oportunidad única de tener un nuevo jugador que no nació en el Perú. Pero en este caso tampoco tiene familiares peruanos y se trata de Jairo Vélez, quien hoy mismo podría ser convocado sin problemas. El jugador de Universitario de Deportes hoy mismo tiene más de 5 años jugando en el país, lo que le permite ser considerado.

Jairo Vélez en Universitario (Foto: Universitario).

Si bien hoy mismo viene siendo suplente, cada que ha iniciado o ingresó en la ‘U’ lo ha hecho muy bien. Haciendo buenos partidos que le permiten ser uno de los diferentes dentro de la cancha. Esto lo pone como un posible jugador a tener en cuenta por Óscar Ibáñez que ha falta de elementos podría llamar al experimentado de 30 años.

Óscar Ibáñez sabe lo que es representar al Perú

Hay que recordar que Óscar Ibáñez nació en Argentina, pero vino a jugar al Perú desde el año 1993. Tras cinco largos años luchando en la Liga 1 con grandes rendimientos, en 1998 se dio su convocatoria a la Selección Peruana por primera vez con 30 años. Juan Carlos Oblitas fue el que le dio la oportunidad y no la desaprovechó.

En total fueron 51 los partidos que disputó con la camiseta de la Selección Peruana. Logrando hasta el 2005 ser considerado bajo los tres palos del equipo de todos. Por lo que sabe muy bien lo que es representar al Perú siendo un extranjero.

Los números de Jairo Vélez este 2025

Jairo Vélez no ha tenido mucha aprobación por parte de Jorge Fossati, quien desde que volvió al club no le ha dado tantas oportunidades. Eso sí, cada que ha logrado ingresar siempre ha demostrado buenos movimientos en ataque, siendo un referente en busca del arco rival.

En este 2025 ha tenido un total de 26 partidos, anotó tres goles y dio una asistencia en 898 minutos dentro del terreno de juego.

