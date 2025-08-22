Conmebol dio a conocer de manera oficial la programación de partidos para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En carrera todavía sigue Alianza Lima, luego de ganar en el partido de vuelta en Ecuador 2-1 ante Universidad Católica, y, así, asegurar su clasificación. Sin embargo, todavía no tiene rival, aunque para el organismo deberá jugar sí o sí en dicha instancia.

Es que Alianza Lima esperaba por el ganador de la serie entre Independiente y Universidad de Chile. Sin embargo, un verdadero escándalo en Buenos Aires con incidentes y heridos en el partido de vuelta entre sus hinchas llevó a que ambos puedan ser descalificados de la Copa Sudamericana.

Por lo pronto, los Blanquiazules esperan por una definición por parte de los Órganos Judiciales de Conmebol para el futuro de ambos equipos. Si ninguno avanza, habrá que ver que define la competición sobre el equipo peruano: si lo hace jugar cuartos de final con otro equipo o si clasifica directo a semifinales.

Conmebol confirmó llave de cuartos de final para Alianza Lima y cuándo juega

Para Conmebol, Alianza Lima debe jugar por cuartos de final, aún si no tiene rival. Por eso, en la programación que se conoció este viernes 22 de agosto, aparece el elenco de Néstor Gorosito aunque con “rival a definir”. El conjunto peruano abrirá la serie de cuartos en Lima y definirá de visitante.

El partido de ida de los cuartos de final para los Grones será el jueves 18 de setiembre a las 07:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. En tanto, el partido de vuelta, será siete días después, el jueves 25 de setiembre ante rival y sede a confirmar.

La programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 (Conmebol).

La programación de partidos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Al margen de lo que ocurra con Alianza Lima y, sobre todo, con el caso Independiente vs. Universidad de Chile, el resto de las series de cuartos están definidas y se jugarán de la siguiente manera:

Partidos de ida

Lanús vs. Fluminense: martes 16 de setiembre desde las 09:30 p.m. (07:30 p.m. en Perú) en el Estadio Ciudad de Lanús.

Bolívar vs. Atlético Mineiro: miércoles 17 de setiembre desde las 06:00 p.m. (05:00 p.m. en Perú) en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Independiente del Valle vs. Once Caldas: miércoles 17 de setiembre desde las 07:30 p.m. (hora Perú también) en el Estadio Banco Guayaquil.

Alianza Lima vs. a definir: jueves 18 de setiembre desde las 07:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Partidos de vuelta