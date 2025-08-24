Universitario vs. Alianza Lima: alineaciones para el clásico del fútbol peruano por la Liga 1

Un nuevo capítulo en la eterna rivalidad entre Universitario de Deportes y Alianza Lima está a punto de escribirse. En un horario ciertamente inusual, las 5:30 PM, seremos testigos de una nueva edición del clásico del fútbol peruano, un encuentro que paraliza al país y desata pasiones en cada rincón. Este enfrentamiento, que trasciende lo meramente deportivo y se convierte en un duelo de honor y tradición, es el plato fuerte del Torneo Apertura 2025.

Ambos clubes, gigantes de nuestro balompié por su rica historia y la lealtad incondicional de sus hinchas, se medirán en un choque que promete emociones de principio a fin. Las expectativas son enormes, y los medios de comunicación ya han comenzado a especular sobre las posibles alineaciones. Repasemos los onces titulares que, según las diversas fuentes, podrían saltar al campo para defender los colores de sus respectivas instituciones:

Universitario enfrentará así contra Alianza Lima

Por el lado de Universitario de Deportes, todo hace indicar que el director técnico apostará por un once que combine experiencia y juventud, buscando solidez defensiva y contundencia en el ataque. La portería estaría resguardada por el siempre seguro Sebastián Britos. En la línea defensiva, la jerarquía de Aldo Corzo y Anderson Santamaría se uniría a la solidez de Matías Di Benedetto. El mediocampo, pieza clave en la estrategia de los cremas, contaría con la dinámica de Andy Polo, la entrega de César Inga, la visión de juego de Jesús Castillo, la creatividad de Martín Pérez Guedes y la llegada de Jairo Concha, ex Alianza Lima. En el frente de ataque, la dupla letal estaría conformada por la potencia goleadora de Edison Flores y la contundencia de Álex Valera.

Universitario vs. Alianza Lima: alineaciones. (Foto: Andina).

Alianza Lima y su once titular contra Universitario

Mientras tanto, Alianza Lima no se quedará atrás y presentará un once titular de lujo, con la firme convicción de llevarse el clásico del fútbol peruano. Bajo los tres palos, la agilidad y reflejos de Guillermo Viscarra serán fundamentales. La defensa blanquiazul se mostraría con Guillermo Enrique por el lateral derecho, la experiencia de Carlos Zambrano y la solidez de Renzo Garcés en la zaga central, y la proyección de Miguel Trauco por la banda izquierda. En el mediocampo, la marca y distribución de Alessandro Burlamaqui se complementaría con la visión de juego de Fernando Gaibor y la calidad de Sergio Peña. Para buscar el gol, el tridente ofensivo de Alianza Lima sería de temer, con la velocidad y desequilibrio de Kevin Quevedo, la habilidad de Eryc Castillo y la contundencia goleadora del experimentado Hernán Barcos.

El ambiente ya se calienta, y la afición de ambos equipos vive la previa con la pasión que solo el clásico peruano puede generar. Los cánticos, las banderas y la expectativa de un resultado favorable se apoderan de las calles. Solo queda esperar que el pitazo inicial dé comienzo a este vibrante encuentro, donde la historia, la pasión y el fútbol se fusionarán en un espectáculo inolvidable.

