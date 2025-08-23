La competencia entre los dos grandes equipos del país no es solo en lo deportivo, también en los fichajes. En este caso se ha comenzado una importante disputa por un nueve goleador. Alianza Lima tocó primero la puerta para llevarlo a Matute, pero todo indica que tiene más ganas de ir a Universitario de Deportes.

Este nueve no es otro que Luis Ramos, un atacante de peso que está haciendo las cosas muy bien en Colombia. Por esa razón su vuelta a la Liga 1 podría darse a uno de los equipos grandes. Así lo ha podido dar a conocer el periodista Gustavo Peralta, quien confirmó que tiene todo listo para llegar a Ate el próximo año gracias a una reducción de su costo.

Luis Ramos en América de Cali (Foto: América de Cali).

“El monto que era 1.3 millones baja a menos de un millón. Además, la información que tengo de su entorno es que él dijo ‘Ok, no se pudo este año, el otro sí’. Su mayor deseo es jugar en Universitario“, fue lo que el periodista pudo dar a conocer en el programa PBO Campeonísimo.

En Universitario hace tiempo se está buscando un delantero que pueda competir con Álex Valera, pero no han logrado contratar a nadie de peso. Los hinchas en este caso si están molestos, pues quieren tener otros delanteros que puedan competir. Pero ya llevan varios años apostando por extranjeros que no están dando la talla.

¿Luis Ramos rechazó a Alianza Lima?

Las ganas de Luis Ramos de jugar en Universitario lo han llevado a terminar de rechazar a Alianza Lima. Así lo pudo dar a conocer el periodista Gustavo Peralta: “¿Alianza también lo quiso? Sí, incluso con documento en la mesa, ‘este es el monto, cumplimos con lo que América quiere’ y todo“. Pero ni así pudieron hacer que el futbolista firme con ellos.

Si bien todo indica que Ramos jugará en Universitario, las puertas de Alianza Lima no quedan completamente cerradas. En este caso hay chances, pero va a depender de la negociación que se pueda llegar. “En las negociaciones todo puede pasar. Alianza Lima puede mejorar esa oferta, lo puede superar. Uno nunca sabe”, explicó el comunicador.

Hinchada de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Por el lado del equipo de Matute le conviene traer un nuevo delantero para la próxima temporada. En este 2025 ha quedado confirmado que Matías Succar no es el atacante que necesitan. Mientras Paolo Guerrero y Hernán Barcos que han respondido bien, pero su vigencia cada vez está llegando a su final y necesitan un reemplazo de calidad.

Los números de Luis Ramos

El delantero de 25 años en Colombia viene teniendo una buena temporada que es para destacar al ser la primera en el extranjero. En lo que va de la campaña 2025 ya suma un total de 34 partidos, en los cuales anotó ocho tantos y dio dos asistencias en 1740 minutos.

Por otro lado, su valor de mercado ha llegado los 750 mil euros según la web especializada de Transfermarkt. Este hasta ahora es la cifra más alta a la que ha llegado como profesional.

