Miguel Trauco quiere imitar a Néstor Gorosito y lo puso a la altura de Ricardo Gareca: “Pipo tiene eso”

Miguel Trauco, lateral izquierdo de Alianza Lima y de la Selección Peruana, ha generado un interesante debate en el fútbol nacional al comparar la gestión de Néstor “Pipo” Gorosito, actual técnico blanquiazul, con la de Ricardo Gareca, exseleccionador peruano. En una entrevista en el programa Enfocados, Trauco resaltó el impacto de Gorosito en el vestuario y confesó que, si en el futuro incursiona como director técnico, se inspiraría en la filosofía de liderazgo de ambos argentinos, priorizando el manejo de grupo.

La visión especial de Miguel Trauco como profesional

Trauco, quien fue dirigido por Gareca durante la clasificación al Mundial Rusia 2018, explicó que el éxito de los entrenadores no radica en la complejidad táctica. “Después, la mayoría hace casi lo mismo, algunas cosas cambian”, comentó. Para él, el factor clave es humano: “Los entrenadores que han conseguido cosas importantes es porque saben manejar el grupo y ‘Pipo’ tiene eso”. Esta habilidad para liderar al colectivo es lo que, según Trauco, equipara a Gorosito con el “Tigre” Gareca.

Miguel Trauco llegó a Alianza Lima este año. (Foto: X).

El futbolista profundizó en esta similitud, destacando la confianza “inquebrantable” que “Pipo” deposita en sus jugadores. Según Trauco, Gorosito “cree más en nosotros que nosotros mismos”, una cualidad que evoca la gestión psicológica de Gareca con la Selección Peruana, liberando a los jugadores de la presión histórica. Trauco enfatizó que Gorosito “trata de cargar con toda la presión y que el jugador esté fresco”, permitiendo que el plantel se concentre únicamente en el aspecto deportivo.

Quiere ser como Néstor Gorosito o Ricardo Gareca

La admiración por esta metodología es tal que Trauco aspira a replicarla si se convierte en director técnico. “Si soy entrenador, voy a ser de esos entrenadores que den prioridad al grupo. De saber manejar el grupo”, afirmó. Para el lateral, Gorosito es una inspiración para su posible carrera post-futbolística, estableciendo el manejo de personal y la moral del equipo como el nuevo estándar de éxito, relegando los esquemas tácticos a un segundo plano.

Estas declaraciones llegan en un momento favorable para Alianza Lima, donde Gorosito ha logrado una rápida conexión con el plantel y la afición, generando optimismo. Trauco expresó el sentir del vestuario: “Claro, todos estamos felices, porque sigue en Alianza Lima. Esperemos que podamos ganar cosas grandes con ‘Pipo'”. La estabilidad y la buena convivencia en el club son un reflejo directo de la filosofía de liderazgo que el lateral valora.

Miguel Trauco le entrega cariño a Néstor Gorosito

Las palabras de Miguel Trauco no solo respaldan la gestión de Néstor Gorosito, sino que también ofrecen una perspectiva sobre la clave del éxito en el fútbol moderno. Al comparar a “Pipo” con Gareca en el manejo humano y al expresar su deseo de emular este liderazgo, Trauco subraya que la verdadera genialidad de un director técnico reside en su capacidad para inspirar, motivar y cohesionar a un grupo.

DATOS CLAVE