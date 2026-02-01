Ráfaga de Universitario en dos minutos: Álex Valera y Martín Pérez Guedes ponen el 2-0 ante ADT

Universitario tuvo una ráfaga de dos minutos y se puso 2-0 arriba ante ADT en su estreno en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. En el Estadio Monumental, no podía encontrar el gol ante los tarmeños, hasta que aparecieron Álex Valera y Martín Pérez Guedes para los dos goles a los minutos 55 y 57 de juego.

Lo que no pudo hacer en el primer tiempo, Universitario lo logró de manera consecutiva en el complemento. Primero, Álex Valera, con un cabezazo en el primer palo, abrió el marcador para el equipo de Javier Rabanal con su gol para el 1-0 al minuto 55.

Dos minutos después, llegó el turno de Martín Pérez Guedes. Centro desde la izquierda de Jairo Concha y el volante argentino-peruano llegó para conectar de cabeza y clavar el 2-0 de la ‘U’ al minuto 57. Así, en sólo dos minutos, se rompió el muro de ADT en el partido.

Las estadísticas de Álex Valera y Martín Pérez Guedes en Universitario

Álex Valera, quien fue el mejor jugador de la Liga 1 2025, llegó a su gol número 72 en 158 partidos con Universitario de Deportes. En la temporada pasada, de hecho, anotó 16 goles contando Apertura y Clausura. Ahora, ya se estrenó en la nueva campaña del certamen local.

Por su parte, Martín Pérez Guedes no es tan propenso al gol como ‘Nazário’ Valera, pero tiene lo suyo. Con este tanto, llegó a los 18 goles en Universitario de Deportes desde su llegada en 2023 y sus 116 encuentros. Ambos jugadores son referentes indispensables para el conjunto ‘crema’.

Gracias a sus goles, la ‘U’ se quedó con el triunfo en el Monumental por 2-0 ante ADT. De esta forma, arranca de buena forma la defensa de su título del año pasado y la búsqueda del ‘tetracampeonato’ nacional.

