¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. ADT EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Universitario y ADT juegan el día de hoy en el Estadio Monumental por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue las incidencias del encuentro.

Universitario de Deportes y ADT de Tarma se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2025. El Estadio Monumental será testigo del debut de ambos equipos en el campeonato nacional, así que en la previa se habla de un enorme favoritismo por parte de los merengues; mientras que la visita buscará ser la sorpresa de la jornada y dar un golpe de autoridad.

En cuanto a cómo llegan los planteles al partido de esta noche, Universitario de Deportes venció 3-0 a Universidad de Chile en el último amistoso disputado que fue por ‘La Noche Crema 2026‘. Por otro lado, ADT de Tarma perdió 3-2 frente a Libertad FC de Ecuador en la denominada ‘Tarde de Tarma‘. Es así que llegan con ritmo y para demostrar lo mejor que tienen en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juegan Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026?

17:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica

18:00 | Perú, Colombia y Ecuador

19:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

20:00 | Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

00:00 | España

¿Dónde ver Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026?