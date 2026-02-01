Es tendencia:
¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. ADT EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Universitario y ADT juegan esta noche en el Estadio Monumental por la fecha1 del Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Alineación titular de ADT!

Pablo Trobbiani preparó el siguiente equipo titular para visitar a Universitario: Valencia; Soto, Narváez, Gómez, Gutiérrez, Pérez, Ojeda, Cabello, Arakaki, Rodríguez y Bauman.

¡Alineación titular de Universitario!

Javier Rabanal eligió al siguiente equipo titular para enfrentar hoy a ADT.

Image

¡Llegada de Universitario!

El tricampeón del fútbol peruano dice presente en el Estadio Monumental a minutos del inicio del partido.

Image
Image
Image

¡Los convocados de Universitario!

Javier Rabanal contará con los siguientes jugadores para recibir esta noche a ADT en el Estadio Monumental.

Image

1' ¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Universitario vs. ADT!

Universitario y ADT juegan el día de hoy en el Estadio Monumental por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue las incidencias del encuentro.

Image
Por Renato Pérez

Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes y ADT de Tarma se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2025. El Estadio Monumental será testigo del debut de ambos equipos en el campeonato nacional, así que en la previa se habla de un enorme favoritismo por parte de los merengues; mientras que la visita buscará ser la sorpresa de la jornada y dar un golpe de autoridad.

En cuanto a cómo llegan los planteles al partido de esta noche, Universitario de Deportes venció 3-0 a Universidad de Chile en el último amistoso disputado que fue por ‘La Noche Crema 2026‘. Por otro lado, ADT de Tarma perdió 3-2 frente a Libertad FC de Ecuador en la denominada ‘Tarde de Tarma‘. Es así que llegan con ritmo y para demostrar lo mejor que tienen en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juegan Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026?

  • 17:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
  • 18:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 19:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 20:00 | Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
  • 00:00 | España

¿Dónde ver Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • DSports
renato pérez
Renato Pérez
