Williams Riveros quiso renunciar y Universitario tomó drástica decisión a horas del debut ante ADT

El entorno de Universitario de Deportes atraviesa momentos de alta tensión tras conocerse un importante revés administrativo y deportivo. Williams Riveros, defensor central y pieza clave en el esquema merengue, habría puesto su cargo a disposición de la administración tras no lograr, por segunda vez, aprobar el examen de nacionalización peruana, según se comenta eso.

Universitario decide sobre Williams Riveros

Según detalló la periodista Sofía Prieto en el programa Tiempo Crema, el zaguero paraguayo se sintió responsable por la complicación que esto genera en el armado del plantel 2026. Ante la imposibilidad de liberar un cupo de extranjero, Riveros propuso dar un paso al costado para permitir que el club pueda inscribir a otros refuerzos internacionales sin restricciones.

Pese a la frustración del jugador, la respuesta de la administración liderada por Franco Velazco fue un respaldo absoluto y drástico. El club decidió rechazar la renuncia del “Jerarca”, otorgándole el 100% de confianza para afrontar la temporada, priorizando su jerarquía defensiva por encima de los trámites documentarios pendientes.

Este escenario genera un dilema táctico para el debut ante ADT de Tarma, ya que al no contar con el DNI peruano, Riveros seguirá ocupando plaza de foráneo. La directiva crema ha optado por mantener la columna vertebral del equipo, asumiendo el costo de no poder utilizar ese cupo libre para nuevas incorporaciones en el corto plazo.

Williams Riveros jugando en Universitario. (Foto: X).

La hinchada merengue ha respaldado masivamente esta decisión en redes sociales, recordando que la entrega de Riveros ha sido vital para los éxitos recientes de la institución. El apoyo popular ha servido de bálsamo para el defensor, quien se encontraba visiblemente afectado por los resultados de su evaluación ante Migraciones.

Con la ratificación de su continuidad, Williams Riveros se enfoca ahora únicamente en lo deportivo para el estreno en la Liga 1. Universitario cierra filas en torno a su figura, demostrando que la unidad del grupo está por encima de cualquier obstáculo administrativo en su camino hacia un nuevo título nacional.

¿Cuál es la importancia de Williams Riveros?

Williams Riveros, el defensa paraguayo, resultó fundamental para la solidez defensiva del equipo en la temporada 2025, acumulando la mayor cantidad de minutos disputados. Su continuidad está asegurada hasta finales de 2026, lo que subraya el compromiso del club con un proyecto deportivo de largo aliento.

¿Williams Riveros jugará contra ADT Tarma?

El primer partido del equipo será contra ADT en Tarma este fin de semana, un escenario tradicionalmente complicado por la altitud y el apoyo de la afición local. En este encuentro, la ausencia de “Tarzán” es confirmada; el jugador no podrá participar debido a una sanción por expulsión recibida en la jornada final del campeonato anterior. Por lo tanto, Williams Riveros cumplirá su partido de suspensión en el club crema.

Williams Riveros junto a Matías Di Benedetto en Universitario. (Foto: X).

