Raúl Ruidíaz sorprendió a los hinchas de Universitario de Deportes con un video tras la goleada que recibieron ante Palmeiras. En este contenido se podría interpretar una burla directa por la derrota que sufrieron en el Estadio Monumental. Ahora el futbolista se vio obligado a responder y sorprendió a muchos con lo que dijo en sus redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram el futbolista publicó un video cantando “yo quiero ponerte en cuatro” en portugués. Esto después de la goleada que recibió Universitario frente a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Lo que para muchos es una indirecta a los ‘cremas’ por no haberlo contratado para esta temporada.

Esto ha hecho que muchos hinchas estén molestos con el delantero de Atlético Grau. Tanto es la polémica que se ha armado, que el mismo jugador ha tenido que usar sus redes sociales para conseguir aplacar un poco las críticas que ha ido recibiendo en el transcurso de las horas tras la publicación que hizo.

¿Qué respondió Raúl Ruidíaz sobre la polémica?

Tras la gran polémica que se armó tanto con los hinchas como incluso con la prensa por su polémico video el jugador salió a dar una explicación. Para comenzar en sus historias colocó que para él fue solo un mal entendido, por esa razón nunca borró el video que subió, aparte de aclarar que él es hincha de Universitario y nunca pensaría ir en contra del club de sus amores.

Mientras tanto, la explicación que da sobre la razón de su video es como una especie de motivación para antes de los partidos. Mencionando que es algo que siempre hace, casi como una cábala. Que no buscó tener ninguna clase de burla.

¿Qué dijo el hincha de Universitario sobre la respuesta de Raúl Ruidíaz?

Ante esta aclaración de parte del jugador de Atlético Grau, los hinchas de Universitario de Deportes no dejaron pasar la oportunidad para dar su punto de vista. Pero muy pocos hinchas ‘cremas’ confían en la respuesta de la ‘Pulga’, por lo que creen que esto ha hecho que se baje de los ‘posters’ de la fanaticada y su vuelta sea algo que no debe de darse.

Cada vez se ve más complicado la vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes. Las declaraciones que viene teniendo, así como estas acciones no lo vienen dejando nada bien parado ante los hinchas. Pero en el fútbol todo puede suceder y habrá que ver que pasa más adelante.

