Hernán Barcos encendió la polémica con su mensaje a Universitario tras la goleada de Palmeiras

El resultado de Universitario ante Palmeiras sigue creando comentarios. Ahora fue Hernán Barcos el que habló sobre la derrota crema por 4-0 en Copa Libertadores. Con un mensaje de optimismo, el argumento del ‘Pirata’ sorprendió.

Y es que más allá de que sean rivales en el torneo local, a nivel internacional tanto Alianza Lima como Universitario representan al Perú. En ese sentido, Hernán Barcos expresó claramente que el resultado en general es triste.

“Creo que Universitario hizo uno de los peores partidos en el año. No se encontró. En el primer tiempo Palmeiras pudo haberle hecho cinco. Esperamos que allá lo pueda revertir. Para el fútbol peruano es malísimo el resultado”, comentó Hernán Barcos sobre Universitario en L1 MAX.

De esta forma, Hernán Barcos zanjó las rivalidades que existen entre Universitario y Alianza Lima, al menos de forma internacional, y dejó en claro que cada uno de los resultados son en beneficio del fútbol peruano. Tanto cremas como íntimos luchan por seguir en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, respectivamente.

Palmeiras festejando uno de sus goles ante Universitario. (Foto: Conmebol)

Hernán Barcos habló sobre el momento de Alianza Lima

Hernán Barcos comentó la razón por la que a Alianza Lima le cuesta jugar igual en el Torneo Clausura y en la Copa Sudamericana. Si bien consigue resultados en el certamen internacional, a veces cae en el doméstico.

“Es difícil concentrarse igual en el campeonato nacional que en el torneo internacional. Son dos torneos diferentes y a veces pasa que en el torneo local no jugamos a la altura del internacional y lo tenemos que corregir”, cerró Hernán Barcos en charla con L1 MAX.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

¿Qué resultado necesita Universitario para seguir en la Copa Libertadores?

Universitario necesita revertir un 4-0 ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. Mostrándose el objetivo como más que imposible, si el cuadro crema gana por más de cinco goles, pasa directamente. Si pierde, empata o gana solo por tres goles, queda eliminado.

