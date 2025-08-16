El drama de Rodrigo Ureña: Universitario tomó fuerte medida y confirmó la baja del volante

En una noticia de último minuto, Universitario hizo oficial la baja de Rodrigo Ureña. Sacando un comunicado hace instantes por redes sociales, el cuadro crema informó que el volante estará alrededor de un mes fuera de las canchas luego de confirmarse

Universitario sacó parte médico sobre Rodrigo Ureña: “Rodrigo Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda durante el primer tiempo del encuentro ante Palmeiras. El cuerpo médico del club realiza un seguimiento permanente al proceso de recuperación del volante del primer equipo”.

Universitario sacó parte médico por Rodrigo Ureña

Universitario sacó parte médico de Ureña. (Foto: Universitario)

La noticia no cayó para nada bien en la interna de Universitario, puesto que el volante Rodrigo Ureña es el titular y ahora tanto Jesús Castillo, reciente fichaje, como Jorge Murrugarra tendrá que disputar el puesto.

Ante esto, los hinchas se inclinaron rápidamente por Jesús Castillo, pero también dejaron su enojo sabiendo que Jorge Fossati prefiere a Jorge Murrugarra. Así pues, los cremas esperan que el técnico se decida por el reciente fichaje y no por el habitual suplente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Siendo su última renovación en diciembre del 2023, el volante es bicampeón de la Liga 1 con el cuadro crema.

¿Cuánto gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 20 mil dólares mensuales en Universitario, aproximadamente. Teniendo contrato por tres temporadas desde su última renovación, si cumple con todo el vínculo se llevará 720 mil dólares, en promedio.

