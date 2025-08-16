La novedosa ley que podría perjudicar el futuro de Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario

Luego de la estrepitosa goleada por 0-4 sufrida a manos de Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, ahora Universitario de Deportes se alista para levantar cabeza y a la vez lavarse la cara frente a sus hinchas. Tampoco es que la vayan a tener tan sencillo que digamos, peor aún cuando se aprobó una nueva ley en el Perú que relaciona a la nacionalización de extranjeros.

Publicidad

Publicidad

Si bien esta situación no solo tiene que ver con el aspecto netamente futbolístico, sino que engloba un panorama mucho más amplio que implica a la ciudadanía como tal, en esta ocasión vamos a llevarlo al terreno deportivo y cómo podría complicar las planificaciones de Universitario de Deportes, específicamente con el futuro cercano de Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Fuente: Universitario

¿De qué se trata este nuevo reglamento en el Perú? Resulta que con la entrada de la Ley N.º 32421, el territorio nacional modificó de forma muy significativa los requisitos y procedimientos para adquirir, recuperar o renunciar a la nacionalidad peruana ya que ahora se necesitarán cinco años y ya no dos para realizar este tipo de trámites, con lo cual muchos procesos podrían quedarse en el camino.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la situación de Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario?

Para entrar en contexto, distintas informaciones del pasado indicaban que desde la directiva de Universitario de Deportes existía la decisión de empezar con el proceso de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para que a partir de la temporada 2026 ya no ocupen plaza de extranjero y jueguen como peruanos, pero esta nueva ley del gobierno complicaría la premisa expuesta.

“Solamente para aclarar, hoy día salió una nueva ley de nacionalidad en el Perú. Para los que leen ‘El Peruano‘, el artículo 17 es muy claro especificando que ya no son dos años, sino cinco de residencia en nuestro país para poder sacar la nacionalidad peruana, cosa que impide que Riveros y de Di Benedetto puedan ser peruanos a inicios del próximo año”; dijo Eduardo Combe a través de ‘L1 MAX‘.

Publicidad

Publicidad

En este mismo contexto, se conoce que de acuerdo al artículo 24 los deportistas calificados mantienen el tiempo de dos años, dependiendo de las decisiones del Instituto Peruano del Deportes (IPD). Ahora, según el artículo 23, deben tener deseos de representar al Perú en los eventos deportivos oficiales, con lo cual los defensores de Universitario de Deportes deberían tener la prioridad de vestir la camiseta de la Selección Peruana.

Fuente: @Gustavo_p4

Publicidad

Publicidad

El tiempo de contrato que tienen Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario

Hablando de los vínculos contractuales que los mantienen en Universitario de Deportes, recientemente se pudo conocer que Williams Riveros renovó su acuerdo y firmó hasta diciembre de año 2027; mientras que Matías Di Benedetto se encuentra en conversaciones de alargar su estadía en Ate ya que legalmente solo se quedaría hasta finales de la temporada 2025. Veremos cómo se mueven estas situaciones y qué tanto tendrían que ver las nacionalizaciones de ambos.

ver también El drama de Rodrigo Ureña: Universitario tomó fuerte medida y confirmó la baja del volante