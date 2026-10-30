Un video filtrado en redes sociales evidencia lo que Hernán Barcos y Pablo Guede se dijeron en la cancha del Estadio Alberto Gallardo. Empezó con un saludo y luego no se guardaron absolutamente nada.

El día después del gran clásico disputado en el Estadio Alberto Gallardo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima sigue dando qué hablar. Dentro de lo futbolístico está clarísimo que vimos un gran trámite y que el triunfo terminó siendo para los celestes, aunque la gresca protagonizada por Hernán Barcos y Pablo Guede que siguió hasta los vestuarios llamó poderosamente la atención.

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Además de haberse encontrado nuevamente en el camino a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo, no perdamos de vista que todo comenzó cuando todavía se jugaba el encuentro. En el segundo tiempo, se vio cómo Hernán Barcos se acerca a saludar a Pablo Guede y el entrenador no le extendió la mano en clara señal de calentura del momento. Bueno, ahora todo se pudo conocer.

Un video expuesto en redes sociales evidenció todo lo que se dijeron entre Hernán Barcos y Pablo Guede. “Me vas a escuchar“; le dijo el goleador y el entrenador no dudó en responder al instante: “Tomátela, tomátela“. Luego de ello es que la discusión no terminó ni nada por el estilo ya que las palabras del estratega fueron mucho más enfáticas. “¿Quién sos, pelotudo?“.

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Siguiendo con una especie de careo en la zona técnica de Alianza Lima, el ‘Pirata’ tampoco se quedó callado y dijo: “Un día de estos tomamos un café y conversamos” y Pablo Guede siguió encendiendo la pradera: “No me voy a tomar nada“. Todo terminó con el goleador siendo separado por sus compañeros y diciendo: “Cagón. Eres un cobarde. Cagón“.

Esto es lo que se dijeron en la parte del careo que mostró el canal de Liga 1.

El cruce de palabras empezó antes de estas imágenes y hay partes en las que no se pueden leer los labios. pic.twitter.com/6lpw2ezHDM — • Z • A • H • I • R • (@intimoelemento) October 30, 2026

¿Hernán Barcos y Pablo Guede podrían ser sancionados por la trifulca en el Estadio Alberto Gallardo?

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Si bien todavía no se conoce de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la Liga 1, durante la última edición del programa digital ‘Fútbol Satélite‘ se pudo conocer que existe un informe sobre lo ocurrido en el Estadio Alberto Gallardo entre Hernán Barcos y Pablo Guede. Además, tengamos en cuenta que el encuentro llegó hasta los vestuarios tras el pitazo final.

En base a esta situación y con el entrenador de Alianza Lima siendo visto en una especie de pecheo hacia el goleador de Sporting Cristal, veremos si es que a partir de ello desde la Comisión Disciplinaria de la FPF actúan de oficio y resuelven algunos castigos a los protagonistas. Las próximas horas serán claves, sobre todo cuando se viene disputando el tramo final del Torneo Clausura 2026.

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