Liga 1

Rondelli explotó contra la prensa tras perder: “Yo no sé cuántos equipos le pueden jugar así a la U…”

Miguel Rondelli explotó tras la derrota frente a Universitario.

Por Bruno Castro

Miguel Rondelli.
© Captura Gol PerúMiguel Rondelli.

Universitario de Deportes derrotó en un emocionante encuentro al conjunto de Cusco FC en el estadio Monumental de Ate. Este encuentro dejo a los ‘cremas’ más cerca de ganar el Tricampeonato, por lo que el DT de los cusqueños terminó siendo increpado por la prensa por no poner resistencia en este juego.

El cuadro cusqueño no fue rival para los ‘cremas’ que mediante el balón detenido fue simplemente efectivo. Anotó dos goles por el tiro de esquina, mientras que el otro fue de penal. Dejando en claro su supremacía en el juego.

Los visitantes intentaron poner resistencia, es así como Facundo Callejo y luego Juan Tévez consiguieron poner el descuento de este encuentro. Que a pesar de los goles visitantes, no significaron un gran problema en el encuentro que fue victoria local.

Rondelli explota contra la prensa tras perder ante Universitario

Luego del partido, el entrenador de Cusco FC salió a declarar a la prensa, notándose algo ofuscado pues los hombres de comunicaciones lo veían como el club que podía salvar el torneo. Pero que al final no logró hacerlo, dejando todo listo para que los cremas puedan ser campeones si no fallan hasta el final.

“Decir que nos echamos para atrás, es una falta de respeto. Universitario de Deportes lo ganó todo desde que llegué al país, es el bicampeón, y le quieren echar la culpa a Cusco FC por no ganar un partido. ¿Qué culpa tenemos de lo que no pueden hacer otros?”, explicó Miguel Rondelli.

Luego habló de la diferencia económica que tienen los clubes peruanos, poniendo a los cusqueños muy por debajo de varios equipos a nivel de dinero. Pero que a pesar de eso lograron competir, lo cual es un gran mérito para él en este kuego.

“No es una vergüenza si perdemos, vergüenza es tener 3 veces el presupuesto de Cusco F.C. y no pelear el campeonato”, sentenció.

¿Realmente Cusco FC tiene un presupuesto tan bajo?

La realidad es que el conjunto de Cusco FC no es que sea uno de los que menor economia tenga, pues incluso tienen un predio propio para poder entrenar. Algo que lo deja por encima de la media, sin mencionar que clubes como Cienciano llevan años y no están tan beneficiados.

bruno castro
Bruno Castro
