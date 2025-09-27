Facundo Callejo cumplió con su cuota goleadora en el duelo Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025. Marcó el descuento del conjunto cusqueño en el primer tiempo en medio de las especulaciones sobre su futuro donde lo vinculan incluso con la ‘U’. Por eso, sus hinchas lo quieren como refuerzo para el próximo año.

Universitario se puso 2-0 en el partido gracias a los goles de pelota parada de Álex Valera y Williams Riveros. El trabajo de Jorge Fossati en este tipo de jugadas se notó y complicó a Cusco. Sin embargo, apareció Facundo Callejo con un cabezazo fuerte para descontar y mantener la chance de la igualdad.

El ex Colón de Santa Fe apareció para ganar de cabeza ante Andy Polo, luego de un centro de Marlon Ruidías. El 2-1 le dio vida a Cusco FC en este duelo clave en la lucha por el título del Torneo Clausura.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Y Universitario? La nueva confesión de Facundo Callejo sobre su futuro en Liga 1: “Me escriben los de Alianza, Cristal y Melgar”

Hinchas de Universitario piden a Facundo Callejo como refuerzo

Facundo Callejo es el centrodelantero que piden los hinchas de Universitario para que sea competencia de Álex Valera. Todo hace creer que Diego Churín dejará la institución a final de temporada y, ahí, se piensa en la contratación de un 9 extranjero. Por eso suena la figura de Cusco FC.

En redes sociales, luego del gol de Callejo, los hinchas ‘cremas’ no dudaron en pedir su arribo con distintas publicaciones. En X (Twitter), algunos hasta se animaron a insinuar que estará trabajando con el plantel en 2026.

Publicidad

Publicidad

“(Álvaro) Barco querido, rompe el chanchito y ficha a Facundo ‘toro’ Callejo“, “Debe ser 9 de la U la próxima temporada si o si“, “si querían algún argumento más para ficharlo ahí está ‘el 9 de altura‘”, “yo solo les diré que se acostumbren a verlo celebrando goles en el Monumental” son algunos de los tantos comentarios que se pudieron ver en X.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Facundo Callejo se lesionó y tuvo que salir del partido

Pero luego de haber marcado el gol y con el partido 2-1, Facundo Callejo provocó la peor noticia posible para Cusco FC. Tras un pique de velocidad, levantó el brazo y pidió el cambio. Aparentemente, una lesión muscular lo obligó a salir del partido para el ingreso del otro centrodelantero, Juan Manuel Tevez.

Precisamente, Tevez marcó el gol de penal para el descuento 3-2 de Cusco ante Universitario. Al conjunto de Miguel Rondelli no le alcanzó para buscar el empate y la ‘U’ se quedó con el triunfo final.