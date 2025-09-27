Explota el Monumental: Valera y Riveros sorprenden a Cusco FC y ya lo ganan 2-0

Universitario de Deportes consiguió un impresionante doblete con la jugada preparada. El estratega uruguayo al parecer ha estado practicando nuevas formas de llegar al gol y lo hizo bastante bien en el Estadio Monumental. Logrando dos anotaciones por la misma vía: el córner.

La primera jugada es un tiro de esquino de Jairo Concha y Jairo Vélez. Ambos se pararon juntos para hacer todo el amago. Pues no se sabía bien quien iba a ejecutar el balón detenido. Es ahí en donde Concha termina corriendo hacia el corazón del área y Vélez saca pronto para Martín Pérez Guedes, este así como recibe, la suelta para Alex Valera que a pesar de la marca consigue anotar el 1-0 y sorprender a su rival.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El segundo gol sería muy parecido, ambos hombres de la volante parados en el tiro de esquina en busca de volver a sorprender. Solo que esta vez si lanzaron el balón normal. No obstante, Pedro Díaz terminaría siendo ahí el que falle al no agarrar el balón. El portero de Cusco FC es sorprendido por la velocidad del esférico y Williams Riveros empujó solo frente al arco.

Tweet placeholder

El descuento de Cusco FC

Por otro lado, Cusco FC consiguió el descuento cuando parecía imposible que se puedan llegar a reponer del mal momento que estaban pasando. Pero Facundo Callejo demostró que es un 9 goleador y que no solo en la altura sabe hacer goles. Es así como el argentino apareció para de cabeza conseguir el 2-1, metiendo a su equipo en busca del empate.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que uno de los jugadores pedidos por la hinchada ‘crema’ es justamente el argentino. El cual en estos momentos es el goleador del torneo peruano, en 27 partidos con la camiseta cusqueña ha hecho un total de 21 goles. No hay ningún jugador que llegue a sus cifras en este certamen, siendo un atacante deseado por muchos para el año que viene.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Nota en desarrollo..