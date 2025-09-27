Así quedaron las tablas del Clausura y Acumulado tras el triunfo de Universitario frente a Cusco FC

Universitario de Deportes logró un partido vital con miras a ganar el Torneo Clausura. Los ‘cremas’ hicieron la tarea en casa y vencieron a Cusco FC, su más grande rival en este segundo torneo del año. Esto los deja en lo más alto de la tabla de posiciones y con un buen margen de error para lo que resta del campeonato.

En este caso, Universitario comenzó aprovechando sus oportunidades muy pronto en el partido. En este caso Jorge Fossati practicó muy bien el balón detenido. Pues los dos primeros goles de la contiendan llegan por esta vía, ambos por el tiro de esquina, el primero para que Álex Valera ponga el 1-0 y segundo para Williams Riveros.

Por su lado, el cuadro cusqueño puso tensión en el final del primer tiempo gracias a un gran gol de Facundo Callejo. Esto hacía pensar que podrían lograr llegar al empate, pero terminó lesionado en el inicio del segundo tiempo que sentenció el partido prácticamente.

Sin el atacante en el campo ya no se dieron oportunidades por parte del cuadro cusqueño, lo que dejó el camino libre para los ‘cremas’ que aumentaron el marcador con un penal ejecutado por Valera. Pero cuando el partido estaba acabado, Juan Tévez encuentra el descuento por medio de un penal que ocasionó Matías Di Benedetto.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

Resultados de la jornada 11 del Torneo Clausura

La fecha número 11 del Torneo Clausura se viene desarrollando a lo largo y ancho del Perú con grandes partidos. Acá te mostramos los resultados que se han producidos hasta ahora y los próximos juegos que se desarrollarán.

Jueves 25 de setiembre:

Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II College

Deportivo Garcilaso 0-0 UTC

Viernes 26 de setiembre:

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys

ADT 1-0 Alianza Atlético

Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo

Sábado 27 de setiembre:

Comerciantes Unidos 1-1 Melgar

Universitario 3-2 Cusco FC

Domingo 28 de setiembre:

Cienciano vs. Alianza Lima

