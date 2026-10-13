Se confirmó la baja de Raúl Ruidíaz en Atlético Grau por lesión ante Alianza Lima

Raúl Ruidíaz venía de disputar 17 minutos ante Los Chankas. Una lesión lo deja afuera del duelo ante uno de los clubes que más enfrentó, Alianza Lima.

Raúl Ruidíaz no jugará para Atlético Grau en el partido ante Alianza Lima el próximo sábado 17 de octubre en Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. El experimentado delantero de 36 años de edad tiene una lesión, lo que lo da de baja para este duelo donde los de Piura pueden complicarle las cosas a los ‘Blanquiazules’.

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Tal como informó el periodista Marcello Merizalde, Raúl Ruidíaz tiene “dolencias en la zona lumbar”. Por este motivo, no viajará a Lima para el partido ante Alianza Lima. Sin dudas, es una de las bajas de peso para Atlético Grau, aún cuando la ‘Pulga’ no ha tenido demasiada participación en este Torneo Clausura 2026.

Raúl Ruidíaz, out ante Alianza Lima (X @CHELONETA10).

Es que Ruidíaz sólo ha disputado 255 minutos en 6 partidos en este Torneo Clausura 2026. Además, ha tenido solamente 3 encuentros como titular. Para Gerardo Ameli, se ha convertido en un delantero de recambio, más que en el titular.

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A pesar de este presente, su ausencia es una mala noticia para Grau, que necesita sumar para, no solo escaparle a la parte baja de la tabla acumulada, sino también para soñar con alguna chance de meterse a la próxima Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo le fue a Raúl Ruidíaz enfrentando a Alianza Lima?

Raúl Ruidíaz enfrentó en 14 ocasiones a Alianza Lima en su carrera. Su balance es positivo, ya que ganó 6 veces, empató 4 y perdió en 4 ocasiones. Aunque, no tiene buenos números de manera individual.

Es que apenas ha convertido dos goles y dio una asistencia. Su primer tanto fue el 19 de julio de 2014 por el Torneo Apertura 2014 jugando para Universitario en el triunfo 1-0. Luego, el 1 de abril de 2016, anotó el gol del triunfo 2-1 en Matute.

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Hora, día y dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alianza Lima vs. Atlético Grau se juega este sábado 17 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 20:30 horas. El partido se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

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