Mano Menezes reveló el motivo por el que Álex Valera y Christian Cueva no fueron convocados

En conferencia de prensa, Mano Menezes dio detalles de algunos jugadores que no fueron citados el día de hoy. Conoce los detalles de los casos de Álex Valera y de Christian Cueva.

Salió la lista oficial de convocados de la Selección Peruana para el amistoso internacional ante Bolivia en Matute. Como siempre, hay distintos puntos de vista sobre los jugadores citados y aquellos que quedaron al margen de las planificaciones de Mano Menezes. En base a ello es que el entrenador explicó las razones de sus decisiones con un par de jugadores en específico.

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Fuente: La Bicolor.

Hablando netamente de Álex Valera y Christian Cueva, quienes por cierto son de los jugadores más importantes de sus equipos, el estratega de la Selección Peruana argumentó que existen planes junto a su comando técnico para armar la lista de convocados. Además, la idea es probar nuevas opciones en distintas zonas del campo y a la vez esperar un nivel mucho más óptimo de algunos.

“Ahora estoy trayendo a Iberico, que tiene más movilidad y se puede juntar. Por opciones y momento, dejamos a Valera afuera de esta convocatoria”; explicó Mano Menezes en conferencia de prensa el día de hoy sobre la ausencia del goleador de Universitario de Deportes en la nómina, además de que hizo énfasis en la novedad de la actual figura de Sporting Cristal.

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En esta misma línea, el estratega brasileño detalló la situación de Christian Cueva, quien viene destacando con camiseta de Sport Boys y que para muchos pudo haber sido una de las sorpresas en la lista del equipo de todos. “Es un gran jugador, histórico. Todos sabemos de su calidad técnica, pero hay que estar bien y todo eso vamos a tener en consideración para la tercera etapa“.

Las otras ausencias de Perú en la convocatoria de Mano Menezes

Además de que Álex Valera y Christian Cueva no fueron citados por Mano Menezes para el amistoso internacional frente a Bolivia que se disputará el próximo viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, hay otros jugadores que quedaron al margen de la Selección Peruana y que en su gran mayoría generaron sorpresa en el medio.

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Renzo Garcés se lesionó de la nariz con camiseta de Alianza Lima y por precaución no fue citado. Luego, Jairo Concha tampoco fue convocado y Diego Enríquez, pese a su buen nivel con Sporting Cristal, no convenció en Videna. Dentro de los jugadores que militan en el extranjero, Oliver Sonne, Felipe Chávez, Renato Tapia y André Carrillo quedaron fuera y quizá en el futuro cercano puedan volver pensando en la competencia oficial del año 2027.

🚨🇵🇪 𝗟𝗔𝗦 𝗔𝗨𝗦𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗢 𝗠𝗘𝗡𝗘𝗭𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗔𝗡𝗔:



⚠️ No convocó a Alex Valera, Jairo Concha ni César Inga (los 3 de Universitario de Deportes).



🛡️ Tampoco llamó a la pareja de centrales… pic.twitter.com/SQfy21kJqg — Momento Deportivo (@MDeportivope) November 5, 2026

La lista completa de convocados de la Selección Peruana

Arqueros | Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas | Alfonso Barco (Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Grüber (FSV Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar)

Mediocampistas | Andy Polo (Universitario), Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros | Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo)

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Fuente: La Bicolor.

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