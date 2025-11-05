Los rumores de una posible llegada de Christian Cueva a Universitario empiezan a tomar forma. Sin embargo, llegó la palabra oficial de parte del tricampeón nacional. El director deportivo Álvaro Barco habló sobre la posibilidad de que ‘Aladino’ se sume a la ‘U’ donde, por lo menos, no lo descartó.

Christian Cueva pensaría en volver al Perú por motivos personales, al mismo tiempo que no está en su mejor momento en Emelec. Si bien ya tendría un acuerdo por las deudas que mantenía el club ‘azul’ con él, ahora piensa en su salida. Hay varios clubes peruanos que pensarían en su llegada y uno de ellos es Universitario.

En este sentido, para hablar sobre la posibilidad de que el controvertido jugador llegue a Ate estuvo Álvaro Barco, quien si bien no quiso dar detalles sobre la posible negociación tampoco descartó su arriba. Evidentemente, es un futbolista que interesa y podría ser uno de los grandes refuerzos para 2026.

Christian Cueva entrenando en Emelec.

¿Álvaro Barco considera la llegada de Christian Cueva?

Universitario debe definir varios temas antes de pensar en refuerzos para 2026. En este sentido, todavía resta saber qué pasará con Jorge Fossati en el puesto de director técnico. Es muy probable que continúe, pero todavía se debe dar la charla entre entrenador y directivos.

A partir de la charla con Fossati, Barco y la directiva encabezada por el administrador Franco Velazco definirá los pasos a seguir con los refuerzos. Recién ahí se valorará la chance de que Christian Cueva juegue o no en la ‘U’. Pese a este proceso, evidentemente, es un jugador que interesa.

“Mi relación con Cueva es la mejor. Lo conozco desde que tiene 13 o 14 años, que lo llevamos al club (San Martín). Son temas que, en este caso, quiero discutir con Jorge (Fossati). Sin duda que el entrenador tendrá mucho que decirnos. No quiere definir nada (sobre altas y bajas). Que se queden tranquilos que vamos a tomar decisiones muy responsables“, dijo Álvaro Barco en una entrevista con Tiempo Crema.

Los clubes de Perú que pretenden a Christian Cueva

Christian Cueva todavía no definió su futuro, pero está muy al pendiente de los intereses desde Perú. A falta de lo que pase con Emelec a fin de año, el regreso a su país parece ser una certeza y tiene varios clubes que lo siguen y lo seducen.

Universitario es el club más importante que sigue a ‘Aladino’. No obstante, no es el único, ya que Sporting Cristal y Sport Boys del Callao también lo pretenden. Aunque, de momento, no hay novedades sobre ofertas formales al respecto.

DATOS CLAVES