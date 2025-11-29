Sebastián Britos desafiante, liquidó a Universitario tras hacerse oficial su salida: “Me parece…”

La salida de Sebastián Britos de Universitario no pasó desapercibida. Apenas se hizo oficial su despedida, el portero uruguayo lanzó una declaración contundente que ha encendido el debate. “Me voy tranquilo, de qué manera me voy a ir, ¿parece poco?”, comenzó diciendo a Best Cable Sports, dejando claro que su ciclo terminó sin arrepentimientos.

Sebastián Britos remarcó que vestir la camiseta de la ‘U’ no es para cualquiera. Destacó la presión constante y el nivel de exigencia que implica defender a uno de los grandes de Perú. “En el equipo más grande del país, con la presión, responsabilidad y obligación que tenemos cada fin de semana”, expresó, subrayando que su desempeño estuvo a la altura del reto que asumió desde el primer día.

Lejos de mostrarse dolido, el arquero reveló estar orgulloso de lo que logró en su paso por Ate. Con una frase que resonó entre la hinchada, afirmó que los resultados hablan por sí solos: “Haber conseguido todo lo que conseguí, me parece que demasiado”.

Las palabras de Sebastián Britos llegan en un momento sensible para el club, que busca rearmarse para la próxima temporada y encarar la Copa Libertadores 2026 con un plantel renovado. Su salida abre un espacio importante en el arco crema, una posición clave que la dirigencia deberá reforzar con precisión para no perder solidez defensiva.

Universitario hizo oficial la salida de Sebastián Britos. (Foto: Universitario)

Sebastián Britos no sigue en Universitario

Universitario hizo oficial la salida de Sebastián Britos la noche el último viernes 28 de noviembre. Empleando sus redes sociales, el cuadro crema comunicó que el portero no sigue tras dos temporadas con el club peruano.

Mientras tanto, su despedida sigue generando reacciones. Para algunos, Britos deja un legado de carácter, seguridad y partidos decisivos; para otros, su mensaje final tuvo un tono desafiante. Lo cierto es que el uruguayo se va como llegó: directo, seguro y convencido de haber cumplido con la camiseta de Universitario.

¿Cuántos títulos ganó Sebastián Britos con Universitario?

Sebastián Britos ganó dos títulos nacionales con Universitario durante su estadía entre las temporadas 2024 y 2025.

¿Cuánto vale Sebastián Britos?

Sebastián Britos vale 100 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Sebastián Britos confirmó su salida de Universitario tras dos temporadas con el club.

La salida de Britos de Universitario fue oficializada el último viernes 28 de noviembre.