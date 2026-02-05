Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Jean Deza regresa al fútbol peruano y jugará en equipo histórico de la Liga 1 tras estar en segunda división

El fútbol peruano le da una nueva oportunidad a Jean Deza. Quien regresa a la Liga 1 en un equipo histórico. Tras andar por segunda división.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Jean Deza jugará en histórico del fútbol peruano, regresando a la Liga 1.
© GeminiJean Deza jugará en histórico del fútbol peruano, regresando a la Liga 1.

El atacante nacional Jean Deza está de vuelta en la máxima categoría del fútbol peruano tras confirmarse su fichaje por UTC de Cajamarca para la temporada 2026. Tras un año de ausencia en la división de honor, el “Ratón” recibe una nueva oportunidad para demostrar su vigencia en un club que ya conoce muy bien.

Publicidad

Jean Deza jugará la Liga 1 de esta temporada 2026

Su llegada se produce en un momento clave para el “Gavilán del Norte”, que busca piezas de jerarquía para potenciar su frente de ataque. La directiva cajamarquina confía en que el desequilibrio individual del extremo sea el factor diferencial que el equipo necesita para asegurar un cupo en torneos internacionales.

El futbolista de 32 años viene de defender la camiseta del Santos de Nazca en la Liga 2 durante el 2025. En el equipo iqueño, Deza recuperó el ritmo de competencia y la confianza de cara al arco rival, factores que le permitieron concretar su retorno triunfal a la Liga 1.

Publicidad

Las estadísticas respaldan su contratación, ya que en su paso por la segunda división registró 4 goles y 5 asistencias en apenas 16 compromisos. Estos números evidencian que, a pesar de estar lejos de los reflectores de primera, mantuvo una producción ofensiva constante y efectiva.

Imagen
Jean Deza también supo jugar en Cienciano del Cusco. (Foto: X).

UTC Cajamarca espera por Jean Deza

En esta nueva etapa, el atacante será dirigido por el experimentado técnico argentino Carlos Bustos. La relación entre el estratega y el jugador será fundamental para canalizar el talento del extremo dentro de la disciplina táctica que caracteriza a los equipos de Bustos.

Publicidad

El conjunto cajamarquino ha iniciado el torneo con el pie derecho, sumando tres puntos valiosos en su debut tras vencer 2-0 a Atlético Grau. Con la incorporación de Deza, el plantel gana una variante explosiva por las bandas que complementará el trabajo de figuras como Marcos Lliuya y Adolfo Muñoz.

¿Juega Cristiano Ronaldo con Al Nassr ante Al Ittihad por la Saudi Pro League 2025-26?

ver también

¿Juega Cristiano Ronaldo con Al Nassr ante Al Ittihad por la Saudi Pro League 2025-26?

Regresa Jean Deza para Cajamarca

Jugar en la altura de Cajamarca no será un reto nuevo para el delantero, quien ya ha tenido pasajes destacados con la camiseta del equipo histórico del norte. Se espera que su proceso de adaptación sea rápido para que pueda estar a disposición del comando técnico en las próximas jornadas.

Por esa misma razón notamos que la llegada de Deza genera una gran expectativa entre la hinchada cajamarquina que anhela ver nuevamente su mejor versión futbolística. El club apuesta fuerte por un jugador que, de mantenerse enfocado, puede ser una de las grandes figuras del campeonato peruano este año.

Publicidad
Imagen
Jean Deza también fue presentado y luego despedido en Juan Pablo II. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Jean Deza fichó por UTC de Cajamarca para disputar la temporada 2026.
  • El atacante de 32 años registró 4 goles y 5 asistencias durante el 2025.
  • El técnico argentino Carlos Bustos dirigirá a Deza tras su paso por Santos de Nazca.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Amigo personal de Cristiano Ronaldo y multicampeón en Europa estuvo cerca de Universitario
Universitario

Amigo personal de Cristiano Ronaldo y multicampeón en Europa estuvo cerca de Universitario

Sergio Peña abandonó Alianza Lima y jugará en Europa tras denuncia de abuso sexual
Alianza Lima

Sergio Peña abandonó Alianza Lima y jugará en Europa tras denuncia de abuso sexual

'U' vendió a una de sus joyas al Betis de España
Universitario

'U' vendió a una de sus joyas al Betis de España

Hernán Barcos rompió su silencio tras acusaciones sobre mala relación con jugadores de Alianza
Alianza Lima

Hernán Barcos rompió su silencio tras acusaciones sobre mala relación con jugadores de Alianza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo