Sport Boys vs. Sporting Cristal: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online por el Torneo Clausura 2026

Sport Boys y Sporting Cristal se encuentran en uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura 2026. El Estadio Miguel Grau del Callao será testigo de una nueva edición de uno de los llamados clásicos del fútbol peruano y el cual por cierto será clave en las aspiraciones de ambos equipos. En la siguiente nota cómo los horarios establecidos y los canales de transmisión.
Hablando un poco de cómo llegan los equipos al partido de esta tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao, recordemos que Sport Boys viene de imponerse y golear con mucha autoridad a Cienciano por 5-1 jugando en condición de local. Es más, los dirigidos por Carlos Desio están mostrando un rendimiento bastante óptimo y a tal punto de que hoy en día se muestran como candidatos al título.
Por otro lado, Sporting Cristal no la pasa tan bien que digamos ya que la irregularidad está siendo parte del rendimiento del equipo. Los liderados por Roberto Mosquera llegan al duelo de hoy luego de perder 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana y ocasionando diversas críticas por parte de sus hinchas, así que requieren del triunfo a como de lugar para acomodarse en el campeonato.
¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?
- 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:30 | España
¿Dónde ver Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
- Best Cable
Posibles alineaciones de Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
Sport Boys | Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Oslimg Mora, Nicolás Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti, Christian Cueva y Pablo Erustes. DT: Carlos Desio.
Sporting Cristal | Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún; Santiago González, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera.
DATOS CLAVES
- Sport Boys y Sporting Cristal juegan hoy en el Estadio Miguel Grau del Callao.
- Sport Boys llega tras golear 5-1 a Cienciano en la fecha previa del Torneo Clausura 2026.
- Sporting Cristal perdió 3-1 ante Alianza Atlético antes de visitar a Sport Boys.