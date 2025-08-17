Sport Huancayo vs. Universitario EN VIVO y DIRECTO ver gratis HOY: vía L1 MAX por el Torneo Clausura 2025

Hoy estaremos viviendo el partido entre Sport Huancayo y Universitario por la Liga 1. Desde el Cuarto Centenario, tendremos un gran cotejo, correspondiente al Torneo Clausura 2025.

Universitario recuerda cómo les fue la última vez contra Sport Huancayo. Donde marcaron la diferencia de principio a fin en su visita a Junín.

En la noche previa al partido entre los merengues y el Rojo Matador. Los hinchas del cuadro bicampeón nacional, armaron una gran fiesta desde el hotel de concentración.

"UNIVERSITARIO ha perdido solo uno de sus últimos 11 cotejos en ciudades de altura por Liga 1. Ganó cinco y empató cinco". Expone Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) en su cuenta de Twitter, para poner en contexto lo que se jugará ahora en unos momentos.

Los hinchas de Universitario estuvieron en la noche previa a este partido contra Sport Huancayo. Mostrando su apoyo absoluto al plantel de Jorge Fossati.

Universitario de Deportes ya está en el Estadio IPD, donde buscará ganar contra Sport Huancayo en un gran cotejo por Liga 1.

Sport Huancayo y Universitario de Deportes se enfrentarán hoy, domingo 17 de agosto, a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio IPD de Huancayo. Este partido, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, es crucial para ambos equipos en sus aspiraciones por el campeonato. La altitud de Huancayo representará un desafío significativo para la “U”, mientras que el “Rojo Matador” buscará aprovechar su condición de local.

Universitario llega a este encuentro con la necesidad de recuperarse tras la reciente goleada sufrida en la Copa Libertadores, que puso fin a su invicto. A pesar de este revés, el equipo crema se mantiene como sublíder del Clausura, con la meta de conseguir una victoria que le permita seguir de cerca a Sporting Cristal. El equipo dirigido por Jorge Fossati tendrá la baja sensible de Rodrigo Ureña, volante chileno lesionado en el partido internacional. No obstante, confía en su solidez defensiva, que solo ha recibido un gol en sus últimos cinco partidos como visitante en la liga.

Por su parte, Sport Huancayo afronta este partido en casa con el objetivo de escalar posiciones. A pesar de su derrota en la jornada anterior, el equipo ha demostrado ser un rival formidable en su feudo, donde permanece invicto. El “Rojo Matador” intentará sacar ventaja de la altura para imponer sus condiciones y ascender en la tabla. Con la ausencia confirmada de Nahuel Luján por expulsión, el equipo de Richard Pellejero dependerá de jugadores clave como Javier Sanguinetti y Janio Pósito para generar oportunidades y asegurar una victoria que impulse sus aspiraciones en el torneo.

ver también Raúl Ruidíaz rompe el silencio: ¿mentira o verdad sobre su polémica con Universitario?

Sport Huancayo y Universitario hoy por Liga 1. (Foto: X).

ver también ¿Lo lograrán? El salario que ofreció Junior de Barranquilla para sacar a Christian Cueva de Emelec

¿Cuándo se juega el partido entre Sport Huancayo y Universitario?

El partido entre Sport Huancayo y Universitario se disputará hoy, domingo 17 de agosto, en el Estadio IPD de Huancayo. El encuentro, que forma parte de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, está programado para jugarse a las 12:00 p.m. (hora de Perú), pero también se podrá ver en otros horarios de la región: 1:00 p.m. en Colombia, México y Ecuador; 2:00 p.m. en Argentina y Chile; y 7:00 p.m. en España.

¿Qué canales transmitirán el partido de Sport Huancayo vs. Universitario?

El partido entre Sport Huancayo y Universitario se podrá ver en Perú por L1 MAX, un canal disponible en operadores de cable como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Win TV. Para el streaming, L1 Play ofrecerá la transmisión. Fuera de Perú, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Fanatiz, y en Estados Unidos también por FOX Deportes. Adicionalmente, Bolavip Perú cubrirá el minuto a minuto con todos los detalles.